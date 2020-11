Balance de feminicidio de octubre en Turquía

La Plataforma "Detendremos el femicidio" (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, KCDP) ha publicado su balance mensual de octubre. Según el informe, 21 mujeres fueron asesinadas por hombres en Turquía el mes pasado. Otras ocho mujeres murieron en circunstancias sospechosas.

Según la plataforma, no se pudo determinar la causa de los feminicidios en doce casos. Nueve mujeres fueron asesinadas porque querían decidir sobre sus propias vidas. Las razones concretas fueron por pedir el divorcio o rechazar a un hombre como compañero de vida.

El hecho de que no se haya podido determinar el antecedente en doce casos de homicidio se debe a la invisibilizació que la violencia contra las mujeres y el feminicidio sufren, denunció la plataforma, y agregó que "Mientras no se determine quién y por qué las mujeres son asesinadas, mientras no existan procedimientos judiciales justos, los culpables no reciban castigos convincentes y no se utilicen medidas preventivas, la violencia continuará".

KCDP es una organización de derechos de las mujeres en Turquía que registra la violencia contra las mujeres y se ha propuesto informar públicamente sobre el feminicidio y prevenirlo. En primer lugar, la plataforma trabaja por la preservación de la vida y por todos los derechos de las mujeres. Las fundadoras son familiares de las mujeres asesinadas, mujeres de diversos partidos, instituciones, sindicatos, otras asociaciones, pero también mujeres interesadas no organizadas.