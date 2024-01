Karayılan: El pueblo más antiguo de la región no puede ser destruido por la violencia

Murat Karayılan, comandante del Cuartel General del Centro de Defensa del Pueblo (HSM), habló con ANF sobre la lucha de las fuerzas guerrilleras y las consecuencias militares y políticas de los recientes ataques contra las fuerzas de ocupación turcas en el sur de Kurdistán.

Llamando la atención sobre la gran resistencia contra el genocidio contra el pueblo de Kurdistán durante nueve años, Karayılan dijo: "La resistencia histórica de los últimos nueve años y la última fase de movilización, desde las cárceles hasta las calles y las montañas, han demostrado esto. En otras palabras, el pueblo kurdo ha demostrado que hoy tiene voluntad, que nunca retrocederá ante los ataques fascistas y genocidas, manteniéndose erguido en la línea del líder Apo en todos los terrenos y en todos los campos contra la "La política genocida que se les impuso y el desarrollo de la resistencia con gran sacrificio. Este proceso de movilización masiva lo ha demostrado claramente".

Karayılan señaló que las acciones recientes demostraron la exactitud de la doctrina de guerra desarrollada por la guerrilla y expresó al respecto: "El aspecto más importante de una estrategia de guerra es lograr grandes resultados con pocas bajas. Especialmente durante los últimos tres años, la expansión táctica desarrollada por "La Guerrilla de Libertad del Kurdistán" basada en el espíritu de sacrificio apoísta ha revelado claramente este hecho. En otras palabras, se ve claramente en la práctica que se han logrado grandes resultados con pocas pérdidas. En este sentido, las declaraciones hechas por las instituciones estatales turcas sobre nuestras pérdidas son un completo disparate, son mentiras destinadas a engañar a la opinión pública”.

La primera parte de la entrevista en profundidad con Karayılan es la siguiente:

Las operaciones revolucionarias de la Guerrilla de la Libertad del Kurdistán están experimentando un aumento recientemente. La Operación Revolucionaria Mártir Helmet Dêrelûk fue la última de una serie de acciones que se desarrollaron sucesivamente en muchas regiones. ¿Qué se puede afirmar sobre la evolución en el eje de la creciente resistencia de la guerrilla y la Operación Revolucionaria Mártir Helmet Dêrelûk?

En primer lugar, estamos repasando los días que marcan el aniversario de Afrin – Resistencia de la Era. Conmemoro a todos los heroicos mártires de esta resistencia histórica en la persona de las camaradas Karker y Avesta Xabûr, y me inclino respetuosamente ante los recuerdos de los mártires de la resistencia de Afrin. Una vez más, conmemoro respetuosamente a la valiosa revolucionaria Zelal Zagros, que fue mártir como resultado de un cobarde ataque en Kirkuk. Seguramente será vengada. Una vez más, conmemoro a todos los mártires de enero con respeto y gratitud en la persona de la camarada Leyla Sorxwîn Amed, una valiosa revolucionaria, comandante de campo de Botan, y me inclino con respeto ante todos nuestros mártires de enero y mártires de la revolución. Reitero una vez más la promesa de camaradería que les hicimos. Quisiera expresar nuestra determinación de vengarlos y cumplir sus objetivos sagrados.

En cuanto a su pregunta, la guerra y las acciones que se han desarrollado hoy son el resultado del aislamiento absoluto de nuestro líder por parte del régimen del AKP-MHP durante 9 años, las prácticas de opresión y genocidio contra nuestro pueblo y nuestra política democrática, y los ataques lanzados contra nuestro movimiento. con el propósito de la aniquilación total. Con estos ataques pretendían intimidar a nuestro pueblo y destruir completamente nuestro movimiento. Pensaron que podrían liquidarnos con el apoyo de potencias extranjeras y fuerzas colaboracionistas kurdas, confiando más en la inteligencia y la tecnología. Para ello, en esta guerra, confiaron en conseguir apoyo exterior comercializando todas las riquezas de Turquía, su posición geopolítica y todo; querían obtener resultados gastando una cantidad significativa de la economía turca en esta guerra. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y de varios ataques integrales y multifacéticos, fracasaron. Estas acciones son prueba de este hecho.

Este proceso, que básicamente comenzó con la acción de sacrificio en Ankara el 1 de octubre, alcanzó su punto máximo con las acciones del 20 y 27 de noviembre, las acciones del 22 y 23 de diciembre y, finalmente, las acciones del 10 y 12 de enero. En estas fechas se llevaron a cabo acciones importantes, pero también fueron muchas las grandes y pequeñas acciones que tuvieron lugar durante este período. Este es un movimiento, una respuesta de la guerrilla contra la política de aislamiento y genocidio. La más reciente Operación Revolucionaria Mártir Helmet Dêrelûk en Girê Amediyê es una acción con un alto nivel de éxito. Es una operación revolucionaria desarrollada con todo tipo de actuaciones admirables. Se puede afirmar que fue la acción más exitosa desde la Operación Revolucionaria Mártir Çîçek Kiçî en Çelê (Çukurca) en 2011.

A finales de 2022, el entonces ministro de guerra turco declaró la victoria y afirmó que habían completado el Claw Lock. ¿Qué significan las acciones guerrilleras que se desarrollan en la misma zona a pesar de su victoria declarada?

En otoño de 2016, cuando el Estado turco pudo adquirir tecnología UCAV con la ayuda de Gladio de la OTAN, el entonces Ministro del Interior afirmó que nadie volvería a mencionar al PKK después de abril de 2017. Tenían mucha fe en el apoyo exterior y la tecnología que habían adquirido. Cometieron el error de pensar que podrían poner fin a la cuestión kurda, que es esencialmente una cuestión social, mediante esta técnica e inteligencia.

Luego, como resultado de las conversaciones con Irak y el KDP a principios de 2021 y sobre la base de obtener su apoyo, planearon eliminar completamente las Zonas de Defensa de Medya (áreas controladas por la guerrilla en el norte de Irak) en un plazo de 2 a 3 meses mediante el ataque que lanzaron en Garê el 10 de febrero de 2021. Sin embargo, las cosas no salieron como habían planeado. Si bien planeaban concluir esta guerra en 3 meses, han estado atrapados en Zap, Avaşîn y Metîna durante 3 años. También es un hecho muy seguro que están ocultando todas las dimensiones de esta guerra al pueblo y a la opinión pública en Turquía.

Bien, en otoño de 2022, Hulusi Akar declaró una especie de victoria al afirmar que las operaciones estaban llegando a su fin, que el Claw-Lock, como él lo llamaba, estaba cerrado. Esto fue una gran desvergüenza frente a los hechos. Porque no existe tal éxito o victoria.

Ahora, este movimiento revolucionario, que comenzó con la acción de Ankara y culminó con la última acción de Girê Amediyê, ha revelado todas las mentiras que se dijeron a los pueblos de Turquía y a la opinión pública mundial como parte de la guerra psicológica.

Estas últimas acciones han revelado la realidad de los últimos tres años en la gran resistencia que se ha librado durante nueve años contra el genocidio del pueblo del Kurdistán. Prueban el colapso del 'Plan de Descomposición', un proyecto de genocidio en el que el gobierno fascista del AKP/MHP había puesto grandes esperanzas. La resistencia histórica de los últimos nueve años y la última fase de movilización, desde las cárceles hasta las calles y las montañas, han revelado esta realidad. En otras palabras, el pueblo kurdo ha demostrado que hoy tiene voluntad, que nunca retrocederá ante los ataques genocidas fascistas, manteniéndose firme en la línea del líder Apo en todos los terrenos y en todos los campos contra la política genocida. que se les impone y desarrollando la resistencia con gran sacrificio. Este proceso de movilización masiva lo ha demostrado claramente.

¿Cómo evaluar este nivel alcanzado por la guerrilla? ¿Qué mensajes militares y políticos transmite?

Estas acciones han demostrado la exactitud de la doctrina de guerra que hemos desarrollado como HPG en términos militares y han revelado el nivel de éxito. El aspecto más importante de una estrategia de guerra es lograr grandes resultados con pocas bajas. Especialmente durante los últimos tres años, la expansión táctica desarrollada por "La Guerrilla de Libertad del Kurdistán" basada en el espíritu de sacrificio apoísta ha revelado claramente este hecho. En otras palabras, se ve claramente en la práctica que se han logrado grandes resultados con pocas pérdidas. En este sentido, las declaraciones hechas por las instituciones estatales turcas sobre nuestras pérdidas son un completo disparate, son mentiras destinadas a engañar a la opinión pública. Estamos desarrollando el enfoque táctico de revelar resultados importantes con bajas mínimas y anunciar los resultados al público. Aparte de esto, no tenemos ninguna baja. En definitiva, se puede hablar de una importante actuación militar.

En términos políticos, el mensaje más importante de esta resistencia es el desempeño ideológico y militar del PKK y de la Guerrilla de la Libertad del Kurdistán en su línea. Es la demostración de la invencibilidad de una potencia que manifiesta una fuerte determinación y postura ideológica y militar. Dio el mensaje al colonialismo genocida de que "por mucho apoyo externo y medios técnicos que se utilicen, no se pueden lograr resultados mediante masacres y matanzas". Este es el mensaje de que el pueblo kurdo, el pueblo más antiguo de la región, al que acusan constantemente de terrorismo, pero que en realidad está arraigado en lo más profundo de la historia, no puede ser eliminado por la violencia. No se puede ignorar a los pueblos más antiguos de esta tierra y destruirlos mediante la violencia. Las resistencias en desarrollo y las acciones recientes lo han demostrado una vez más.

¿Cree que la otra parte percibe correctamente este mensaje y que conducirá a un cambio de política?

La posibilidad de que la otra parte perciba correctamente este mensaje parece muy débil por el momento. En realidad, han captado el mensaje, pero insistirán en ello. Sus declaraciones ya lo demuestran. El AKP se ha convertido en el gobierno más cruel de todos los tiempos con una guerra sin escrúpulos contra el pueblo kurdo siguiendo los pasos del MHP, que tiene una comprensión de clan, y de algunos ergenekonistas fascistas-racistas. Además, al invertir toda la riqueza de Turquía en esta guerra, la sociedad turca se enfrenta al hambre y la pobreza. Si persiste y continúa, las Zonas de Defensa de Medya serán la tumba de esta mentalidad fascista. Este es un hecho cierto. No es una afirmación simple y ordinaria. Frente a nuestra estrategia de guerra, es seguro el fracaso de esta mentalidad estrecha y atrasada, que sólo entiende el derramamiento de sangre y piensa que eliminará la voluntad de los pueblos matando. Nadie puede ignorar las contribuciones de nuestra realidad popular de resistencia, nuestras madres, nuestras mujeres libertarias, nuestra juventud y la tradición socialista de izquierda turca a esta resistencia. Como han demostrado recientemente los abnegados Rojhats y Erdals, no se puede eliminar con violencia una realidad social donde hay héroes que pueden arriesgar sus vidas cuando sea necesario.

El Estado turco y los medios de comunicación especiales de guerra hacen constantemente propaganda de que han acabado con su movimiento...

Sí, nuestras fuerzas estaban sometidas a cierta tensión ante las oportunidades tecnológicas que brindaba el apoyo de Gladio de la OTAN y las crecientes oportunidades de inteligencia en este paralelo. Ante los ataques que se desarrollaron sobre la base de tecnología avanzada en el Kurdistán del Norte, especialmente en el período 2017-2018, apuntamos a una rápida transformación en términos de tácticas y estilo de acción. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no podíamos implementar el estilo de acción adecuado para la época con un cambio radical desde el principio debido a insuficiencias como la incapacidad de cambiar y transformar temprano y la adherencia a los hábitos, que también podemos llamar rasgos de personalidad que existen estructuralmente en la sociedad kurda y la tipología humana kurda. Desde este punto de vista, llegamos a la conclusión de que era necesario implementar rápidamente una serie de cambios fundamentales en estilo, método y movimiento.

Por ejemplo, desde 2018, lo hemos determinado como un enfoque táctico para reducir o no aumentar el poder en Kurdistán del Norte, y no enviar demasiados refuerzos a Kurdistán del Norte, y lo hemos implementado de esta manera. Algunas personas en el sistema colonial que buscaban una carrera y un alquiler intentaron sacar provecho de esto, intentaron mostrarlo como su propio éxito. Ésa es una cuestión aparte, es su propia simplicidad y autoengaño.

El gran teórico de la guerra, el general alemán Calusewits, comparó la guerra con el comercio y afirmó que también en las guerras se deben tomar medidas después de calcular las ganancias y las pérdidas. Esta cuestión también se menciona en la correspondencia entre Marx y Angels. En otras palabras, las guerras también son una situación que debe planificarse en función de las pérdidas y ganancias. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta de que nuestras pérdidas aumentarían mientras no cambiáramos nuestro curso de acción, por supuesto tomamos como base no dirigir demasiadas fuerzas hacia el Kurdistán del Norte. Pero lo trataron como un éxito propio y engañaron a su entorno y a la sociedad. Todavía están avanzando en esa idea errónea. Cuando llegue el día, todos se darán cuenta de que no es así.

Sin embargo, es seguro que el PKK no ha experimentado un debilitamiento en su lucha según la línea del líder Apo, sino una maduración, y que demostrará su invencibilidad manifestándola más en el campo de batalla cuando sea necesario. En este sentido, nadie debería creer las historias basadas en mentiras a estas alturas. Somos un pueblo; no hemos sido destruidos de ninguna manera ni en ningún lugar, y no podemos ser destruidos; nadie puede lograr esto. Es posible leer así las acciones recientes de la guerrilla. Se puede ver que la guerrilla es una fuerza con una voluntad de acero invencible y alta maniobrabilidad, y que tiene la capacidad de protegerse y cumplir sus tareas ante todo tipo de ataques. Y los que no quieran verlo hoy tendrán que verlo mañana.