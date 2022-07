Guerrilla: Derrotaremos al enemigo con el espíritu de la resistencia del 14 de julio

El guerrillero Egîd Nûda y la guerrillera Arjin Destan Bakûr hablaron con ANF en el aniversario de la Gran Acción Rápida de la Muerte del 14 de julio de 1982.

Señalando que el pueblo kurdo siguió existiendo gracias a la resistencia del 14 de julio, ambos guerrilleros dijeron que defenderán a su pueblo como lo hicieron los huelguistas de hambre antes.

Las y los guerrilleros dijeron lo siguiente:

Guerrilla Egîd Nûda: Hoy es el aniversario de la resistencia del 14 de julio en la cárcel de Diyarbakır. Conmemoro respetuosamente a miles de nuestros amigos que cayeron como mártires en la persona de Mazlum, Hayri, Ferhat, Kemal y Ali Çiçek. Antes de que se iniciara el proceso de resistencia, había tenido lugar un golpe militar en Turquía y en el Kurdistán del Norte en 1980. Ese golpe militar afectó a todo el Kurdistán y especialmente a nuestro movimiento por la libertad.

Nuestros camaradas líderes fueron capturados durante ese golpe. Nuestros compañeros, que fueron arrojados a la prisión de Diyarbakır, iniciaron una gran resistencia contra la persecución y la tortura allí. El enemigo quiso silenciar a nuestros compañeros, pero no lo consiguió. Nuestros camaradas opusieron una resistencia implacable contra las torturas inhumanas, la opresión y el agobio, y se sacrificaron por su Líder y su pueblo.

Cuando miramos hoy, podemos ver que hay una gran resistencia en las cárceles turcas y especialmente en Bakur. El aislamiento contra Rêber Apo es cada vez más fuerte. La resistencia de Rêber Apo contra el aislamiento ha alcanzado su nivel más alto. La resistencia de Rêber Apo nos da moral y fuerza. El aislamiento y la opresión se han extendido a todas las prisiones.

El apoyo de nuestro pueblo es también muy importante. Nuestro pueblo debe aumentar aún más su resistencia.

Los guerrilleros están librando una gran lucha en las zonas de defensa de los medios de comunicación. El Estado turco invasor, que ha aumentado sus ataques, está golpeando la resistencia de la guerrilla en todos los campos. Esta resistencia de los guerrilleros deja los sueños del enemigo del nuevo Imperio Otomano en un sueño. Hoy, en Zap, Avaşîn y Metîna, los guerrilleros luchan con el espíritu de la resistencia del 14 de julio. En esta ocasión, conmemoro a todos nuestros camaradas que cayeron como mártires en las cárceles y en las montañas, y me inclino respetuosamente ante su memoria.

Nuestro objetivo es derrotar al enemigo

Arjin Destan Bakur: El 14 de julio es un día muy importante y significativo para nosotros. Si no fuera por este día no estaríamos aquí hoy o no seríamos tan grandes. Eso es un hecho. Una acción tan grande no fue realmente fácil de llevar a cabo.

La Gran Acción Rápida de la Muerte es una acción que tuvo un gran impacto en todos. El enemigo atacaba salvajemente a nuestros camaradas. Hubo grandes torturas contra nuestros amigos, nuestra gente y la milicia. Los huelguistas de hambre del 14 de julio mostraron una gran voluntad contra esa represión. Con esta acción, levantaron al pueblo kurdo. Siempre seguiremos los pasos de nuestros grandes mártires y lograremos sus objetivos.

En aquella época, en los años 80, el enemigo quería destruir el PKK, pero nuestros amigos mostraron una gran resistencia en las cárceles y dieron la respuesta necesaria al enemigo. Nuestros compañeros resistieron con un espíritu abnegado para que el Estado turco no lograra su objetivo. Fue un sacrificio por el futuro del pueblo kurdo. Gracias a nuestros amigos, el pueblo kurdo sigue existiendo. La influencia de los mártires del 14 de julio en el desarrollo actual de la lucha es enorme. Seguiremos aumentando nuestra lucha para liberar Rêber Apo. El objetivo de todos los amigos es derrotar al enemigo y liberar Rêber Apo. El espíritu de la resistencia del 14 de julio crece aún más en Zap, Metîna y Avaşîn.