Los jóvenes se hacen cargo de la sentada de Öcalan en Estrasburgo

Los jóvenes se hicieron cargo hoy de la sentada de protesta lanzada por KCDK-E (Congreso de la Sociedad Democrática Kurda Europea) y TJK-E (Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa) para exigir la libertad del líder popular kurdo Abdullah Öcalan el 12 de octubre en Estrasburgo, Francia. El 28 de octubre también participarán en la acción internacionalistas y kurdos residentes en Europa.

La escena de la acción asumida por Tevgera Ciwanen Şoreşger y los activistas de TEKO-JIN estaba decorada con globos con imágenes del líder popular kurdo Abdullah Öcalan. Además, en el campo de acción se abrieron varias pancartas que decían "Libertad para Öcalan".

"El estado turco en muerte"

Los jóvenes, que dirigirán la acción hasta el viernes, realizaron un comunicado de prensa y manifestaron que el aislamiento impuesto al líder del pueblo kurdo está directamente relacionado con las políticas de guerra llevadas a cabo contra los kurdos. En el texto de prensa leído en kurdo y turco, se señaló que el Estado turco colonialista y genocida se encuentra en un grave impasse y ha elegido el fascismo como una salida.

La declaración explicó que el plan para erradicar a los kurdos se ha puesto en práctica, y el estado turco tiene como objetivo eliminar el Movimiento de Libertad Kurdo destruyendo la lucha unida en cuatro partes de Kurdistán y haciendo que el pueblo kurdo pase por un genocidio.

En la acción, donde se elogió con frecuencia la resistencia de Heftanin, se afirmó que la política de genocidio y exterminio de Erdogan contra los kurdos no debe evaluarse por separado de la política centenaria del estado turco.

Al señalar que "el estado turco fascista tiene como objetivo eliminar nuestro movimiento y la lucha de nuestro pueblo", el comunicado indicó que el aislamiento impuesto al líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan se ha agravado en el marco de este plan de purga y colapso.

También se señaló que el estado turco busca la sumisión del pueblo kurdo a través del aislamiento impuesto a Abdullah Öcalan, y pone en uso todos los medios de asimilación en Kurdistán.

"Hora de dar el golpe final al poder"

“Turquía institucionaliza aún más el fascismo y avanza en nuestro movimiento dentro del marco de políticas de guerra especiales. Tras el lanzamiento de la campaña KCK, Turquía ha lanzado operaciones de genocidio político en el norte de Kurdistán y Turquía que desempeñan un papel central en la campaña. Las operaciones se realizan a partir de expedientes de hace seis años. Lo que el estado turco quiere hacer es dejar a la sociedad sin una fuerza líder”, denunciaron.

"Políticas como el gángsterismo y la asimilación se llevan a cabo de la mano del Estado, mientras que el abuso y la violación se convierten en la política oficial del Estado", explicó el comunicado que además incluyó lo siguiente: "Además, el estado turco ocupante, tratando de eliminar la lucha del pueblo kurdo a través de la invasión en el sur de Kurdistán, se dirige hacia las áreas de guerrilla y, por lo tanto, busca destruir las áreas de resistencia. Sin embargo, el estado turco no pudo obtener lo que quería en Heftanin y Xakurke y la guerra ha llegado a un profundo impasse. Es hora de dar el golpe final al fascismo que ha llegado a un callejón sin salida".

"Como Tevgera Ciwanen Şoreşger y TEKO-JIN, crearemos un círculo de fuego alrededor del líder Apo con el espíritu de resistencia de Heftanin y el lema "Alto al aislamiento, al fascismo, a la ocupación; Be Havre Serhildan". Hacemos un llamado a todos los jóvenes kurdos y revolucionarios que viven en Europa para que se movilicen sobre esta base. Cada joven kurdo debe unirse a este llamado a la movilización ininterrumpida sin ningún signo de interrogación en su mente, y tomar una posición para defender activamente a su país, tierra, pueblo y su líder contra el colonialismo de la República de Turquía. La juventud debe iniciar sublevaciones sin recibir instrucciones, explicaciones y expectativas de ninguna parte. Todos los jóvenes de Kurdistán deben actuar con confianza y creer en sí mismos", concluyeron.

La declaración terminó con las consignas "Be Serok jiyan na be (No hay vida sin el líder)".