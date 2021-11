Presidenta del Partido Revolucionario: “Esta guerra es para la supervivencia del gobierno”

La presidenta del Partido Revolucionario, Elif Torun Öneren, ha declarado que el gobierno del AKP-MHP, que recibió luz verde de la mayoría de la Asamblea para continuar la guerra contra los kurdos en Siria e Irak, está preocupado por su propia supervivencia.

En declaraciones a ANF, Öneren ha contado: “El gobierno fascista del AKP-MHP quiere mantener su propia supervivencia con las políticas que lleva a cabo contra la gente pobre, las mujeres, los trabajadores y los estudiantes, y por supuesto el pueblo kurdo. El gobierno sabe que no puede sobrevivir. Nosotros también lo sabemos, pero ahora el gobierno se ha dado cuenta por fin. Con la prolongación del mandato de la misión extranjera por dos años más y la decisión de ir a la guerra, el mayor objetivo de Recep Tayyip Erdoğan es atacar las tierras del pueblo kurdo en el noreste de Siria. Los vehículos militares vistos recientemente en el norte de Siria lo demuestran. En realidad, Erdoğan tiene dos objetivos: el primero es llevar la guerra a la palestra y mantener su propia existencia creando el caos, y el segundo es arreglar la imagen internacional que perdió al entrar en la agenda con la guerra”.

Señalando que el bloque del AKP-MHP atacó al mismo tiempo a los pobres, a los trabajadores, a las mujeres, a los estudiantes y a todos los socialistas, Öneren ha agregado: “El bloque fascista está librando una guerra contra nosotros. Nos enfrentamos al fascismo que ellos han estado alimentando y nutriendo durante años. La ocupación, el nacionalismo, las políticas racistas. Estos ataques no se deben a su fuerza. Se deben a sus miedos, a sus ansiedades y a que saben que serán juzgados”.

La gente paga el precio de la guerra

Señalando que el proyecto de ley de guerra se aprobó durante un periodo en el que se estaban llevando a cabo negociaciones presupuestarias, Öneren ha continuado diciendo lo siguiente: “La guerra significa hambre, miseria y pobreza. En particular, las mujeres, los niños y los trabajadores son los grupos más afectados. Esta guerra no es nuestra guerra. Es una guerra emprendida por el gobierno contra nosotros. Esta guerra es para la supervivencia del gobierno. Como toda guerra, esta guerra sale de los bolsillos del pueblo. Cada bala que se gasta, cada tanque sale del presupuesto que debería utilizarse para el pueblo. Incluso el salario mínimo está actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Queremos que el presupuesto se destine a la paz y a los pobres, no a la guerra”.

Este dictador caerá

Recordando que ningún dictador puede sobrevivir con políticas de guerra, Öneren ha añadido: “Ningún gobierno que haya hecho pasar hambre a su pueblo y haya transferido todo el presupuesto a la guerra para su poder puede sobrevivir. Muchos dictadores han sido ya enterrados en las oscuras páginas de la historia”.