Conmemoran 288 personas asesinadas durante el bloqueo de Cizre

La Asociación para la Cultura, Ayuda, Solidaridad con las Familias que Perdieron a Sus Parientes en la Cuna de Mesopotamia (MEBYA-DER) realizó un comunicado de prensa con motivo del 7º aniversario del asesinato de 288 personas durante los ataques genocidas de las fuerzas estatales turcas en Cizre distrito de Şırnak en 2015.

Las familias que perdieron a sus parientes durante los "toques de queda", miembros del Movimiento de Mujeres Libres (TJA), el Partido de las Regiones Democráticas (DBP) Organización Provincial de Şırnak, administradores del HDP, la Asamblea de Madres de la Paz y muchas otras personas se unió a la conferencia de prensa frente a la oficina del distrito de Cizre del HDP.

El co-presidente de la Organización Provincial de Şırnak del HDP, Abdullah Güngen, aseguró que no olvidarían el bloqueo de Cizre.

Mientras que el co-presidente de la rama de MEBYA-DER Şırnak, Serhat Küçük, leyó la declaración detrás de una pancarta negra que decía “No olvidaremos el bloqueo de Cizre del 14 de diciembre”.

Casi 300 personas muertas

Küçük recordó las masacres en los sótanos de Cizre y afirmó: “Los bloqueos de ciudades impuestos como parte del 'toque de queda' en 2015 y 2016 fueron registrados como la más grave ilegalidad, violación de derechos humanos y brutalidad en estas tierras. Los bloqueos de ciudades que comenzaron en las ciudades de Kurdistán el 16 de agosto de 2015 cobraron un nuevo impulso tras el de Cizre el 14 de diciembre de 2015. Estas prácticas agresivas y fascistas llevaron a una destrucción masiva, crisis humanitaria y brutalidad en nuestras ciudades sitiadas. Cizre fue la ciudad más devastada durante estos bloqueos. Durante el bloqueo de tres meses en Cizre, casi 300 personas, incluidos ancianos, mujeres y niños, perdieron la vida y cientos de personas resultaron heridas. Miles de casas resultaron dañadas y decenas de miles de personas fueron desplazadas”.

Küçük señaló que los cadáveres de las personas asesinadas por las fuerzas estatales no pudieron ser alcanzados ni recuperados durante días, lo que causó dolor a sus familias. “Sabemos muy bien que aunque las prohibiciones se introdujeron en 2015, las masacres se produjeron como parte del 'Plan Colapso' que fue presentado por el gobierno durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 30 de octubre de 2014. Si bien las políticas anti-kurdas mataron a personas, los espacios habitables de las personas también fueron quemados y destruidos. La gente se vio obligada a emigrar. Las familias de los muertos durante los bloqueos no pudieron llegar a los cadáveres durante días. Decenas de muertos fueron enterrados en cementerios de los sin nombre sin informar a sus familiares. Además, decenas de cuerpos se mantuvieron en morgues durante meses para obtener muestras de ADN, lo que angustió aún más a las familias”, denunció.

Küçük agregó que los juicios no se llevaron a cabo de manera justa: “Todos los intentos de llevar estos crímenes ante tribunales nacionales e internacionales han resultado infructuosos. A la fecha, 63 casos están pendientes ante la Corte Constitucional. Seis casos serán enviados al TEDH por haberse agotado los recursos internos. Se han desestimado 30 casos, mientras que ocho casos no han sido concluyentes porque las muestras de ADN no coincidían. Además, 20 procesos están pendientes. Todos los crímenes cometidos durante el bloqueo fueron legitimados por el gobierno del AKP-MHP. No aceptamos estos juicios injustos. Continuaremos nuestra lucha por la justicia hasta que los responsables reciban el castigo que merecen ante un poder judicial independiente. Instamos a la opinión pública democrática a apoyar la lucha legal del pueblo de Cizre. Los responsables deben rendir cuentas”.