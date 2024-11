"Estamos más cerca que nunca de la libertad del líder Öcalan y de una solución a la cuestión kurda"

El Comité Ejecutivo del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) emitió una declaración escrita con motivo del 46º aniversario de la fundación del partido. Subrayando que el Movimiento por la Libertad está más cerca que nunca de la libertad física del Líder Apo (Abdullah Öcalan) y de la solución de la cuestión kurda sobre la base de la libertad, el PKK declaró: “Para ello, es necesario desarrollar la lucha de masas por la libertad física del Líder Apo a nivel de movilización. Nuestro pueblo y aliados, todos deben movilizar todos sus medios para esta lucha, llenar toda su agenda con la lucha por la libertad física del Líder Apo, involucrarse y desarrollar la resistencia con todo tipo de formas y métodos creativos. Es seguro que una lucha tan total dará resultados y la victoria”.

El comunicado del PKK agregó: “Hoy se conmemora el 46º aniversario de la fundación de nuestro partido PKK el 27 de noviembre de 1978. La lucha por la libertad del Kurdistán liderada por el PKK está entrando en su 47º año. En este contexto, hay celebraciones entusiastas en todos los ámbitos. Nuestro pueblo y aliados están celebrando con entusiasmo el aniversario de la fundación del PKK y nuestro Día del Partido con varios eventos. En primer lugar, saludamos todos estos eventos y celebraciones y deseamos a todos los que luchan por la libertad y la democracia un gran éxito en el 47º año del PKK. Felicitamos de corazón a todos los camaradas, especialmente al Líder Apo, nuestras heroicas fuerzas guerrilleras, mujeres y jóvenes, nuestro pueblo patriota y camaradas democráticos en el Día del Partido. Conmemoramos con profundo respeto, amor y gratitud a todos nuestros mártires heroicos, comenzando con nuestro primer gran mártir, el camarada Haki Karer y continuando hasta nuestros mártires sacrificatorios, los camaradas Asya Ali y Rojger Hêlîn. Reiteramos nuestro compromiso de lograr sus objetivos y mantener viva su memoria.

Vivimos este Día de la Fiesta con gran entusiasmo, creado por el saludo del Líder Apo. Las mujeres y los jóvenes, nuestro pueblo y compañeros acogen con gran nostalgia y respeto el saludo del Líder Apo con las acciones que han desarrollado en todos los campos, desde Colonia hasta Batman y Dersim. Nuestras heroicas fuerzas guerrilleras están tratando de dar sentido al saludo del Líder Apo con las acciones de libertad que han desarrollado en todos los campos, especialmente en Zap y Metina. Sobre esta base, saludamos con profundo anhelo, amor y respeto al Líder Apo, que se ha convertido en el líder de la liberación y la libertad de todos los oprimidos, especialmente las mujeres, y celebramos una vez más el 47º Día de la Fiesta.

Como es sabido, nuestro partido, el PKK, ha liderado la lucha por la libertad del Kurdistán durante los últimos 46 años y ha llevado esta lucha al borde de la victoria con los grandes logros que ha creado. Al liberar la lucha por la libertad del Kurdistán de las concepciones reformistas y sumisivas y de las influencias nacionalistas, religiosas y sexistas, combinándola con una libertad social basada en la libertad de la mujer y la ecología, y llevándola a la línea de la vida fraternal de los pueblos en unidad democrática, la ha convertido en la fuerza pionera y fundamental de la vida libre y democrática de la humanidad. Ha elevado al pueblo kurdo al nivel de las personas más influyentes que libran una lucha por la libertad en el mundo de hoy.

El líder Apo se ha convertido en una fuerza líder mundial que muestra el camino de la salvación a todos los oprimidos con lo que la gran lucha del período pasado ha revelado y con el Paradigma de la Modernidad Democrática que ha desarrollado. Hoy, sobre la base del Movimiento de Libertad Global, este paradigma se está extendiendo por todo el mundo, llegando a todos los grupos oprimidos, volviéndose concreto al convertirse en organizaciones y acciones. Toda la humanidad oprimida une su libertad y liberación con el líder Apo y abraza firmemente la lucha por la libertad física del líder Apo.

La lucha por la liberación del Kurdistán, que lleva 46 años librando el PKK bajo la dirección del líder Apo, se ha concretado en una revolución de liberación de las mujeres en su desarrollo teórico y práctico. Ha hecho que las mujeres kurdas, que estaban en la posición de esclavas de esclavas, sean conscientes y organizadas en todos los aspectos y las ha convertido en pioneras de la lucha por la liberación en todos los niveles. Los acontecimientos del "25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" demuestran claramente este hecho. Las mujeres kurdas, que se han vuelto conscientes y organizadas a través de Jineoloji, están liderando la lucha de liberación de las mujeres en todos los campos. Además, están elevando esta lucha de ser una lucha contra la violencia visible al nivel de una revolución de liberación de las mujeres contra todas las formas de violencia, visible e invisible. Al cuestionar todo tipo de mentalidad y sistema dominados por los hombres desde la jerarquía, están revelando gradualmente una vida libre basada en la libertad de las mujeres.

Por otra parte, durante los últimos 46 años ha habido innumerables ataques para destruir al líder Apo y al PKK. Por lo tanto, la lucha del PKK ha sido una resistencia multifacética contra todo tipo de ataques destinados a aniquilarlo y liquidarlo. Como resultado, aquellos que atacaron al PKK para destruirlo fueron destruidos ellos mismos o sufrieron grandes daños. Mientras que docenas de gobiernos establecidos con el objetivo de terminar con el partido desaparecieron en la historia, fue el PKK el que sobrevivió y floreció. Esto se debe a que el PKK es la voluntad de existencia y libertad del pueblo kurdo, y no es posible destruir al pueblo kurdo desde la Edad Neolítica. Esto se debe a que el pueblo kurdo demuestra esta realidad diciendo ´El PKK es el pueblo, el pueblo está aquí´ en las plazas.

Hoy, cuando el PKK entra en su 47º año de lucha, estos ataques fascistas, colonialistas y genocidas dirigidos a la destrucción y liquidación del PKK continúan de muchas maneras. Nuestro movimiento, nuestro pueblo y nuestros aliados están resistiendo estos ataques en todos los campos sobre la base del Movimiento de Libertad Global, que tiene como objetivo la libertad física del líder Apo y la solución de la cuestión kurda. La Campaña de Libertad ha entrado en su segundo año y al final del primero, obligó a la administración fascista del AKP-MHP a permitir una reunión con el líder Apo y desarrollar varias discusiones sobre la cuestión kurda, aunque falsas.

Sobre esta base, desde principios de octubre, en la política dominante turca se han producido diversos debates sobre el líder Apo y la cuestión kurda. Como Movimiento, no hemos cerrado el camino a estos debates, sino que también los hemos alentado a profundizar en una dirección positiva. Sin embargo, pronto quedó claro que lo que el dúo Bahçeli-Erdoğan está tratando de desarrollar es un nuevo truco y juego. Con estos discursos desequilibrados, quieren desviar la agenda y debilitar la lucha de masas desarrollada por nuestro pueblo y nuestros compañeros. El nombramiento de fideicomisarios en los municipios en paralelo a tales debates y los ataques de masacre muestran claramente la realidad. Esto es lo que diremos a nuestro pueblo y camaradas aquí: No nos ha llegado nada concreto en el marco de los debates en cuestión. Lo que se está llevando a cabo es una discusión en la prensa y entre ellos. Es principalmente un juego destinado a engañarnos y distraernos. Por lo tanto, no debemos creer lo que se dice sobre esta base y nunca debemos volvernos complacientes y debilitar la lucha por la libertad física del líder Apo. En realidad, en cuestiones tan sensibles e importantes, no debemos prestar atención a los discursos de la prensa o de otro tipo, salvo a las declaraciones oficiales que haga nuestro Movimiento por la Libertad. Lo más correcto es no ver ni oír esas cosas, sino concentrarnos con todas nuestras fuerzas en acciones encaminadas a la libertad física del líder Apo.

Está muy claro que el Movimiento de Liberación Global, que aspira a la libertad física del líder Apo, ha desafiado seriamente a la administración fascista del AKP-MHP y la ha llevado al borde del colapso. Las acciones de nuestro pueblo y aliados han puesto de manifiesto el sistema de tortura, aislamiento y genocidio de Imrali en todos sus aspectos. La resistencia de nuestras heroicas fuerzas guerrilleras en Zap y Metina ha bloqueado y empantanado el fascismo del AKP-MHP. Tanto es así que el apoyo mundial y el apoyo del KDP e iraquí ya no son suficientes. El 23 de octubre se demostró una vez más que no hay objetivo que los fedayines inmortales del Kurdistán no puedan alcanzar. Para Turquía, no queda otra solución que recurrir al poder de solución del líder Apo y tomar como base la democratización basada en la libertad kurda. Porque los ataques del capital monopolista global supranacional se han convertido en una grave amenaza para el status quo de la República Turca. Ya no es posible mantener la mentalidad y la política fascistas, colonialistas y genocidas. La única solución es la democratización sobre la base de la libertad kurda.

Por lo tanto, al entrar en el 47º año de lucha del PKK, estamos más cerca que nunca de la liberación física del líder Apo y de la solución de la cuestión kurda sobre la base de la libertad. Sin embargo, también está claro que esto no se logrará sin lucha o con una lucha insuficiente. Para ello, es necesario desarrollar la lucha de masas que apunte a la libertad física del líder Apo a nivel de movilización. Nuestro pueblo y aliados, todos deben movilizar todos sus medios para esta lucha, llenar toda su agenda con la lucha por la libertad física del líder Apo, aferrarse a esta lucha y desarrollar la lucha con todo tipo de formas y métodos creativos. Es seguro que una lucha tan total rendirá resultados y la victoria.

Sobre esta base, felicitamos una vez más a nuestro pueblo y a nuestros camaradas en el Día del Partido. ¡Llamamos a todos a realizar celebraciones efectivas y a combinar las actividades del Aniversario de la Fundación del Partido con la lucha por la libertad física del Líder Apo y a expandir aún más la Campaña Mundial por la Libertad con formas y métodos más creativos y efectivos!”