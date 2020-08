Huellas del régimen sirio en los asesinatos de Deir ez-Zor

Las fuerzas de seguridad de las SDF capturaron a una persona llamada Abdurrezak Nawaf Al Qatay, quien tenía por objetivo a los líderes tribales árabes y a los líderes de opinión. Al Qatay confesó que la célula asesina a la que pertenecía fue creada por el Estado sirio.

Las fuerzas de seguridad de las SDF informaron de que la persona en cuestión fue detenida el 29 de julio, mientras distribuía un comunicado en el que se declaraba el establecimiento de una “Resistencia Árabe Armada” para asesinar a los co-presidentes de los consejos locales en Şeddadê.

Abdurrezzak Nevaf Al Qatay, nacido en 1981 en Şeddadê, confesó que la organización denominada “Resistencia Árabe Armada” fue creada por el Estado sirio en forma de células secretas para asesinar a líderes de opinión, líderes tribales, co-presidentes parlamentarios y miembros del tribunal de justicia cercanos a las SDF.

Abdurrezzak Nevaf Al Qatay, refiriéndose a los asesinatos de dos líderes de opinión en Deir ez-Zor la semana pasada, dijo: “Antes que nosotros, el equipo de Hesekê, lo habían intentado en Deir ez-Zor”.

Confesando que el servicio de inteligencia del Estado sirio le encargó el asesinato de líderes tribales, líderes de opinión y miembros del parlamento cercanos a las SDF en la región, continuó: “Mi hermano es un empleado en la institución del régimen en Hesekê. Me presentó a Abu Mohammed, que está en la inteligencia política de Hesekê del Estado sirio.

Fuimos a Hesekê con mi hermano el 19 de julio. Abu Muhammad y yo nos reunimos allí en un parque de la zona controlada por el régimen. Debatimos acerca de los líderes tribales, líderes de opinión y co-presidentes de los consejos de las SDF en la zona. Se dijo que este trabajo se llevaría a cabo en secreto. En primer lugar, se me dio la tarea de distribuir folletos. Los folletos me fueron entregados el 29 de julio. Los distribuí tal y como lo habíamos acordado: en secreto entre los jefes tribales, los líderes de opinión de la región y los co-presidentes del Parlamento afiliado a las SDF. Estos folletos fueron arrojados bajo sus puertas”.

Al Qatay ha contado que el Estado sirio anunció la creación de la célula para llevar a cabo sus actividades de lucha en la región bajo el nombre de “Resistencia Árabe Armada”, como si fuera algo independiente del mismo.

“Todas nuestras acciones tuvieron que ser llevadas a cabo de manera encubierta. En el contenido de los folletos, los líderes de opinión, los líderes tribales y los co-presidentes parlamentarios que actúan junto a las SDF eran amenazados, pero nunca se mencionó el nombre del Estado sirio. El Estado sirio estaba llevando a cabo este trabajo, pero nosotros usamos el nombre de ‘Resistencia Árabe Armada’. El secreto era muy importante. Ninguna célula se conocería, excepto por unas pocas personas que trataban entre sí. Por este motivo no conozco a las unidades de otros lugares”, explicó.

Llamando la atención sobre los asesinatos llevados a cabo en Deir ez-Zor en la última semana, Abdurrezzak Nevaf El Qatay dijo: “Vimos lo que pasó en Deir ez-Zor. Aquí tenía que llevarse a cabo el mismo trabajo. Los objetivos tenían que ser disparados y eliminados. Pero las células de Deir ez-Zor y Hasekê estaban separadas la una de la otra. No nos conocemos. Me han atrapado. Si no me hubieran atrapado, habríamos tenido otra reunión con Abu Muhammad y me habría presentado a algunas personas”.

La declaración incautada a Abdurrezzak Nevaf El Qatay estaba escrita a mano. Originalmente en árabe, afirmaba que se había establecido una formación con el nombre de “Resistencia Árabe Armada”.

El Qatay dijo: “Pedimos al pueblo árabe que no hable de este trabajo. Damos la buena noticia de que nuestros insurgentes están en todas partes. Una vez más, nuestros insurgentes se han infiltrado entre ellos. Están en posición de atacarlos desde dentro”.

Las células secretas del MIT-ISIS-SNA han estado trabajando durante mucho tiempo en zonas como Manbij, Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor, donde el pueblo árabe vive en la Administración Autónoma Democrática del Nordeste de Siria. En la región, una célula secreta del MIT-ISIS-SNA fue capturada por las fuerzas de seguridad de las SDF y las Fuerzas de Seguridad Interna, y sus confesiones compartidas públicamente.

Omer Elik, miembro del Consejo Civil de Raqqa y del MSD (Consejo Democrático Sirio), fue asesinado el 14 de marzo de 2018; Beşir Feysel El Huwedi, uno de los líderes tribales de Afadla, el 2 de noviembre de 2018; el co-presidente del Consejo Civil de Deir ez-Zor, Mervan El Fiteyih, fue asesinado como resultado de la asociación entre el Estado turco y el ISIS el 29 de diciembre de 2018. El 30 de julio, Süleyman El-Kessar, líder de opinión de la tribu Egêdad, una de las tribus más numerosas de Deir ez-Zor, fue asesinado en un ataque armado frente a su casa en el distrito de Buseyra. El 31 de julio de 2020, el jeque Ali El-Wis fue atacado por personas no identificadas cuando se dirigía a la mezquita de la ciudad de El-Dehla. El-Wis murió en el ataque.