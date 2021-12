Las armas químicas se han vuelto indispensables para el ejército turco

El estado turco ya había recurrido a las armas químicas desde el comienzo de la guerra contra el movimiento de libertad kurdo, pero en 2021 el uso de éstas se convirtió en el pilar de la guerra de agresión turca. Las guerrillas kurdas debía ser completamente destruidas mediante el uso de armas químicas. Sin embargo, esto fracasó por la determinación y contramedidas de las y los guerrilleros.

El uso de armas químicas en Kurdistán está estrechamente relacionado con la historia colonial de la región. El primer uso de éstas en Kurdistán tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. Entre cinco y diez mil kurdos fueron asesinados en el proceso. Posteriormente, en 1937 y 1938, se utilizaron gases venenosos suministrados desde Alemania para asesinar a decenas de miles de kurdos en Dersim, en el norte de Kurdistán. El ejército turco se ha vuelto más profesional en el uso de armas químicas a lo largo de los años, con el apoyo tecnológico de la OTAN y otros países occidentales.

En particular, después del inicio de la lucha armada del PKK el 15 de agosto de 1984, el ejército turco amplió su inventario de armas químicas. Cartas internas manifiestan expresamente que se ordenó su uso por parte del ejército. Por ejemplo, en una circular fechada el 25 de febrero de 1986 filtrada a la prensa, el mando de las tropas terrestres del Estado Mayor turco ordenó: "Si se considera necesario, los túneles deben llenarse con gases lacrimógenos o gases que provocan náuseas y inutilizable".

Prisioneros asesinados con armas químicas

El estado turco accedió a armas químicas decenas de veces durante la guerra en Kurdistán en la década de 1990 y principios de la de 2000. En 2021, sin embargo, estas armas prohibidas se utilizaron, por primera vez, de manera tan sistemática. El primer ataque turco con armas químicas tuvo lugar en un campamento de prisioneros de las HPG en Siyanê, en la región de Gare, donde la guerrilla retuvo a oficiales de inteligencia turcos de alto rango.

Unos días antes del ataque de invasión a Gare, el presidente turco Erdogan habló de "buenas noticias" que pronto traería. Sin embargo, el uso provocó la muerte de doce soldados turcos, agentes de policía y agentes del MIT y una persona del sur de Kurdistán que fueron detenidos por las Fuerzas de Defensa del Pueblo HPG. La guerrilla ofreció tres días de decidida resistencia y obligó al ejército turco a suspender la invasión. El 16 de febrero de 2021, las HPG anunciaron: “Nuestras fuerzas han llegado al campo en el área de Siyanê de la región de Gare donde estaban detenidos los prisioneros. El objetivo era averiguar qué sucedió allí. Aunque han pasado tres días desde los ataques, un fuerte olor a armas químicas todavía se cierne sobre él. Debido a los residuos de las armas químicas utilizadas contra este campamento por el ejército turco, no se pudo ingresar. Es probable que todos en este campamento hayan recibido disparos nuevamente después de usar armas químicas. Las primeras indicaciones apuntan en esta dirección".

Ministro de Defensa admite el uso de armas químicas

Durante su "sesión informativa" en el parlamento después del fallido ataque de invasión a Gare, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, admitió que se estaban utilizando armas químicas. Dijo que era "sólo gas lacrimógeno". Al parecer, olvidó que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), de la que Turquía es miembro desde 1997, ha prohibido el uso de todo tipo de gases, incluido el lacrimógeno, en espacios confinados como cuevas con fines militares.

Se cree que se utilizaron bombas de gas CS de 120 mm del tipo "MKE MOD 251", que se fabricaron entre los años 90 y 2010. Aunque la OPAQ prohibió la fabricación de bombas CS para uso militar, el ejército turco no solo las produjo, sino que no dudó en exhibirlas en ferias internacionales durante años. El gas CS solo se puede utilizar en cantidades muy pequeñas en disputas en el entorno civil. Si se usa en espacios confinados como cuevas o túneles, su uso puede ser fatal. El gas CS generalmente puede causar quemaduras, mareos, náuseas y, en habitaciones cerradas, la muerte.

El miembro del Consejo Ejecutivo del PKK, Murat Karayılan, invitó a observadores internacionales a investigar el uso de armas químicas en una transmisión en Stêrk TV. El mismo informe informó cómo el ejército turco las utilizó poco antes de huir. Cuando las HPG recuperaron el control del área, se documentaron muchas máscaras de gas dejadas por el ejército turco.

Quince guerrilleros HPG: muertos en la invasión de Gare. El ejército turco perdió al menos 37 soldados cuando se retiró. El co-presidente del Consejo Ejecutivo de KCK, Cemil Bayık, indicó en una entrevista en abril con Responsible Statecraft : “50 aviones lanzaron bombas sobre el área, incluido el campo de prisioneros, durante cuatro días. El paisaje fue cambiado por las bombas pesadas. Tanto los prisioneros como los guerrilleros que protegían a los prisioneros fueron asesinados como resultado de estos violentos ataques. La mitad de los guerrilleros que custodiaban a los prisioneros no presentaban rastros de heridas de bala. Esto prueba que el estado turco ha utilizado armas químicas".

Después del 23 de abril...

Ya en 2014, durante el proceso de paz, el gobierno del AKP/MHP decidió el llamado "plan de postración". Como parte de este plan, se debe implementar una solución de exterminio basada en la masacre del gobierno de Sri Lanka de la población tamil y su movimiento de libertad LTTE en 2009. Este plan adquirió una nueva dimensión con la invasión de las Áreas de Defensa de Medya el 23 de abril de 2021. A lo largo del año, los militares turcos bombardearon permanentemente las zonas guerrilleras, llevaron a cabo masacres, devastaron la naturaleza de Kurdistán, expulsaron a la población civil de las zonas guerrilleras y utilizaron armas químicas de última generación.

El ejército turco eligió la noche del 23 al 24 de abril para comenzar esta agresión y comenzó un ataque aéreo integral en las áreas de defensa de Medya de Metîna, Avaşîn y Zap, que son estratégicamente importantes para las guerrillas. Después de estos, las tropas debían retirarse y la región ocupada. Los y las combatientes: dentro de las HPG y la guerrilla femenina YJA Star se opusieron con las ofensivas Cenga Xabûr ê y Bazên Zagrosê. El ejército turco utilizó gas venenoso nueve veces durante los primeros diez días del ataque.

En el silencio del mundo, las armas químicas se convirtieron en la principal arma de guerra

El uso de armas químicas no recibió respuesta de los gobiernos del mundo. Alentado por esto, éstas se convirtieron en el pilar del gobierno turco en la guerra en el sur de Kurdistán. En Metîna, Avaşîn y Zap, las y los luchadores de las HPG y YJA Star, con sus limitadas posibilidades, opusieron una implacable resistencia al uso de gas venenoso. Según los resultados del centro de prensa de las HPG, solo en el primer mes del ataque se utilizaron armas químicas doce veces, y un total de 67 veces en los tres primeros meses.

Murat Karayılan, miembro del Consejo Ejecutivo del PKK, informó a mediados de julio: “El estado turco usa armas químicas en áreas donde no puede vencer la resistencia guerrillera. Aunque hemos hecho pública esta situación, el mundo lamentablemente ha permanecido sordo y mudo". En una conversación sobre el 37 aniversario del inicio de la lucha armada el 15 de agosto, Karayılan dijo a ANF: "Una guerra seria se ha estado librando durante aproximadamente cuatro meses las zonas donde el enemigo inició su operación. Incluso si el enemigo pudo establecerse parcialmente en algunas áreas, no ha podido avanzar en las áreas con túneles de guerra durante meses. Hubo intentos de crear un corredor en el frente de Avaşîn y rodear a los amigos adentro. Pero el enemigo encontró una feroz resistencia y tuvo que retirarse. En las zonas donde había túneles usó armas químicas, pero aun así no pudo avanzar".

Asentamientos civiles atacados por armas químicas

En los últimos días del verano, el ejército turco intentó romper la resistencia de la guerrilla, que no pudo vencer con los medios convencionales, utilizando armas químicas, especialmente en las zonas de resistencia de Werxelê y Girê Sor. De hecho, cuando el ejército turco bombardeó la zona de Berwarî Bala en Dihok con armas químicas, también apuntó a zonas residenciales civiles. El uso de armas químicas en la zona de Berwarî Bala afectó especialmente a tres personas de la aldea de Hiror, que está muy lejos de las zonas guerrilleras. Los tres aldeanos tuvieron que ser trasladados al hospital.

A principios de noviembre, el Christian Peacemaker Team (CPT) visitó a una mujer llamada Hediye Hirîr, que estaba paralizada desde el ataque. Ya no podía mover los brazos y las piernas. Otros miembros de la familia también tenían mala salud. La organización informó que se elevó humo blanco durante el ataque y que los aldeanos en el interior sintieron náuseas, vómitos, mareos y ardor en los ojos y la piel.

En la segunda quincena de septiembre, el Consejo Ejecutivo de KCK declaró que el estado turco había estado utilizando armas químicas contra la guerrilla durante cinco meses y criticó el silencio de Naciones Unidas, Europa y Estados Unidos. Este silencio alcanzó la calidad de la complicidad. Al mismo tiempo, el Centro de Defensa del Pueblo (NPG) declaró : “El ejército turco ha utilizado un nuevo tipo de bomba química, especialmente en los últimos 15 días. Es cierto que este nuevo tipo de arma química fue suministrada por uno de estos estados”. El NPG llamó a la resistencia a estos crímenes de guerra.

Documentación del uso de armas químicas en Werxelê

El corresponsal de ANF Amargî Arhat Ba publicó grabaciones del frente de guerra sobre el uso de armas químicas el 5 de octubre y afirmó: “El 2 de septiembre, a partir de la madrugada, el ejército turco utilizó siete veces gas venenoso contra los guerrilleros dentro de los túneles de guerra de Werxelê. Después de cada intento fallido de ataque, se cambiaba la cantidad y el tipo de gas. Pero incluso en el día 90 de la resistencia Werxelê, los guerrilleros no pudieron ser eliminados. Como muestran las imágenes, los soldados utilizaron por primera vez un dispositivo que emitía llamas contra los túneles de guerra de Werxêle. Luego prepararon el dispositivo para alimentar gas en los túneles. Sin embargo, los guerrilleros que estaban adentro lograron usar sus propios métodos para sacar el gas de los túneles. Cuando los soldados que llevaban máscaras antigás notaron

El 3 de septiembre de 2021, las guerrilleras YJA Star atacaron a los soldados estacionados en Avaşîn, se infiltraron en sus posiciones por dos lados y mataron a cinco soldados. El 4 de septiembre, las tropas turcas regresaron a la zona de resistencia de Werxelê para vengar su pérdida y atacaron a Werxelê 17 veces. Todos estos ataques fueron frustrados por la guerrilla. En los días siguientes, el estado turco regresó nuevamente y utilizó bombas químicas pesadas contra la región".