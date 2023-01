"Continuaremos nuestra protesta hasta que Öcalan se reúna con sus abogados"

Los diputados y diputadas del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) han estado protestando contra el aislamiento de Abdullah Ocalan frente al Ministerio de Justicia en Ankara desde el 21 de diciembre de 2022. La diputada de Şirnak, Nuran Imir, que participa en la vigilia contra el aislamiento, habló a ANF sobre la importancia de denunciar esta ilegalidad. La protesta continuará hasta que se establezca contacto con Öcalan.

“Absoluta ilegalidad y aislamiento”

La última señal de vida de Öcalan fue una conversación telefónica con su hermano Mehmet Öcalan en marzo de 2021, que fue interrumpida por motivos que se desconocen. El aislamiento absoluto en los últimos dos años es una continuación del concepto que ha existido desde que Abdullah Öcalan fue deportado a Turquía en 1999, dijo la política kurda Nuran Imir y agrego "Durante casi dos años, no ha habido ninguna comunicación con Abdullah Öcalan en absoluto". Por supuesto, esto se remonta a 1999. Durante el proceso de solución entre 2013 y 2015, se llevaron a cabo conversaciones sobre Imrali, pero aparte de eso, este sistema ha existido durante mucho tiempo. En el pasado, las visitas a la isla prisión fueron impedidas con el pretexto de que el barco estaba averiado o de que hacía demasiado mal tiempo. Hoy, bajo la apariencia de sanciones disciplinarias, hay absoluta anarquía y aislamiento".

En los últimos once años, los abogados de Öcalan y de sus tres compañeros de prisión, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş, solo han podido visitar la isla cinco veces: “Esto fue en respuesta a eventos críticos, por ejemplo, cuando las noticias especulativas desencadenaron protestas públicas. Las familias solo han podido visitar Imrali un total de cinco veces en los últimos ocho años. Sin embargo, en los últimos dos años, todo ha sido bloqueado y de vez en cuando, debido a la presión pública, se intenta explicar esto a través de sanciones disciplinarias", continuó Nuran Imir.

Nuran Imir, como muchos diputados y diputadas de su grupo parlamentario, solicitó permiso al Ministerio de Justicia para visitar a Abdullah Öcalan antes del inicio de la vigilia. Sin embargo, la solicitud fue ignorada. "Tanto nosotros como varias organizaciones democráticas de masas hemos llamado la atención sobre esta anarquía especial y antidemocrática en la que se encuentra recluido el Sr. Öcalan con numerosas acciones y eventos. Hemos dicho que esta ley especial va en contra de los principios legales existentes, pero el gobierno ignora todo esto".

El contacto con Abdullah Öcalan tiene una importancia política para todo el país

Más allá del aspecto legal y de derechos humanos, el contacto con Abdullah Öcalan tiene una importancia política para todo el país, dijo Imir: "Este aislamiento absoluto prepara el terreno para problemas sociales muy graves y para situaciones negativas e indeseables. La personalidad y la posición del Sr. Abdullah Öcalan es bien conocido. Su existencia e influencia en la sociedad no pueden simplemente borrarse, y el estado también es consciente de esto. Sabe que, con una evaluación de Imrali, se podría romper el bloqueo político en el país. Sin embargo, esto es impedido por aquellos que quieren lucrar con la guerra y el caos. No vemos esto solo como una política del AKP, pero creemos que esto también tiene una dimensión internacional, porque las potencias internacionales no quieren estabilidad en Turquía. Desde el 21 de diciembre, hemos estado exigiendo con nuestra vigilia que Abdullah Öcalan se reúna con su asesor legal. Como parlamentarios del HDP, continuaremos nuestra protesta hasta que se cumpla esta demanda".