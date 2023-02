Diputada del HDP Şevin Coşkun: "El gobierno quiere ocultar la verdad"

El Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK) sancionó a los canales de televisión TELE1, Halk TV y Fox TV con multas monetarias y prohibiciones de transmisión por su cobertura del terremoto que devastó partes del sur y sureste de Turquía y partes de Siria el 6 de febrero. 340 sitios de Internet de los medios kurdos también recibieron prohibiciones de acceso.

La diputada de Muş del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Şevin Coşkun, declaró que las sanciones de RTÜK se debieron al deseo del gobierno de ocultar la verdad. Afirmó que el proyecto de ley de censura aprobado en el parlamento es utilizado por el gobierno para reprimir a la oposición, y subrayó que la destrucción causada por el gobierno no puede esconderse debajo de la alfombra.

Violación del derecho a la vida

Coşkun comentó que el intento del estado turco de limitar el ancho de banda de Internet justo después del terremoto es una violación del derecho a la vida. Explicó: “El gobierno busca bloquear las actividades periodísticas cada vez que se ve acorralado. Sin embargo, impedir la comunicación durante los desastres y reducir el ancho de banda de Internet es una violación del derecho a la vida. Las personas atrapadas bajo los escombros podrían informar su ubicación a las instituciones pertinentes y a sus familiares antes de que sus teléfonos se queden sin carga”.

Gobierno busca bloquear cobertura mediática

Coşkun señaló que ella y su grupo fueron a Adıyaman para ayudar a sobrevivientes el primer día de los terremotos de magnitud 7,8 y 7,7 del 6 de febrero, pero allí no había internet. Continuó: “La gente no podía obtener información fiable sobre sus familiares y los que estaban atrapados bajo los escombros no podían hacer oír su voz para pedir ayuda. Si bien brindar un servicio de comunicación adecuado es de vital importancia en tales casos, desafortunadamente, bajo el pretexto de 'luchar contra la desinformación', la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (BTK) redujo el ancho de banda en Twitter, una herramienta de conmutación mediante la cual la información circula tan rápido como es posible. Además, a muchos periodistas se les impidió ejercer su profesión en las ciudades afectadas por el terremoto. En los tres primeros días del terremoto, los supervivientes preguntaban: "¿Dónde está el Estado?". Los equipos de búsqueda y rescate afiliados a las organizaciones estatales AFAD y UMKE no fueron enviados a tiempo al terreno. La mayoría de las personas que estaban bajo los escombros murieron congeladas. Ni siquiera el agua y la comida llegaron a las víctimas del terremoto, que esperaban bajo temperaturas bajo cero para salvar a sus familiares, y la solidaridad entre la gente fue impedida por el gobierno. El gobierno recurrió fácilmente a la censura para encubrir la negligencia y la reacción pública contra él. El gobierno impide primero las actividades periodísticas en tiempos de crisis".

La destrucción no se puede ocultar

Coşkun señaló que “el gobierno no tomó medidas durante los primeros 3 días y tomó medidas enérgicas contra los trabajadores de la prensa y las organizaciones de radiodifusión que transmitían solidaridad social. Sin embargo, la censura y la intimidación introducidas por RTÜK y BTK se han vuelto inútiles debido a la sensibilidad y la solidaridad del público y la destrucción causada por el gobierno no se puede ocultar”.

La verdad será revelada

Coşkun concluyó: “Es obvio que la ley de censura se introdujo para mantener al gobierno en el poder. Porque el gobierno necesitaba una herramienta para hacer frente a cualquier situación impredecible antes de las elecciones. La amnistía de zonificación que causó gran destrucción durante el terremoto, los edificios que se construyeron sobre pantanos y tierras agrícolas, el colapso de puentes y carreteras son solo algunos ejemplos. Otro ejemplo es la prohibición de internet tras el atentado en la calle Istiklal del 13 de noviembre de 2022. Al gobierno le preocupan las redes de solidaridad formadas por la convocatoria de nuestro partido en 10 ciudades y los servicios que prestan nuestros municipios que no han sido usurpados por fideicomisarios. No es posible encubrir la verdad e impedir la lucha de los periodistas que escriben la verdad a través de la ley de censura. Cueste lo que cueste, la verdad saldrá a la luz".