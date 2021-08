Los kurdos son "prohibidos" en las calles de Antalya por grupos paramilitares

El lenguaje nacionalista y marginador del gobierno dirigido a los kurdos, ha provocado disturbios en todo el país. Los ataques racistas, de los que son objeto habitualmente los trabajadores agrícolas estacionales, son habituales en prácticamente todas las provincias occidentales de Turquía. Cientos de kurdos fueron atacados recientemente por racistas que eran sus "vecinos" o "empleadores" en Ankara, Afyon y Konya. Ocho kurdos fueron asesinados en dos ataques racistas en Konya en un plazo de diez días, siete de los cuales eran de la misma familia. A pesar de ello, el gobierno no hizo ninguna declaración ni intentó detener los ataques.

Por último, se culpó a los kurdos de los incendios forestales que comenzaron en Antalya y se extendieron a numerosos distritos, cuyo origen se desconoce. Los ciudadanos kurdos residentes en las regiones donde se produjo el incendio fueron objeto de provocaciones en las redes sociales publicadas desde cuentas falsas de identidades desconocidas en las que se afirmaba que los kurdos habían provocado el incendio. Se asaltaron las casas de los kurdos que vivían en la región de Antalya donde se produjeron los incendios forestales, se detuvieron los vehículos con matrículas de ciudades kurdas, las organizaciones provocadoras realizaron controles de identidad y se inició una "caza de kurdos". Aunque el alcalde de Manavgat declaró que se trataba de una provocación, la práctica continuada sugiere que "se persigue a los kurdos utilizando los incendios forestales como excusa".

Desde que estallaron los incendios forestales, los trabajadores kurdos, especialmente los del sector turístico, no pueden salir de sus casas ni desplazarse solos por la ciudad. Personas "no identificadas" que bloquean las carreteras y realizan controles de identidad en la ciudad esperan que salga un kurdo con palos e instrumentos cortantes en las manos.

"Utilizan los incendios forestales como excusa"

Una de las trabajadoras de la ciudad, que no ha querido ser identificada por su propia seguridad, ha hablado con JinNews y ha afirmado que llevan días en estado de intranquilidad, que no pueden salir de casa ni desplazarse por la ciudad ni siquiera con vehículos particulares, y que tienen que elegir el mercado más cercano o la tienda de comestibles local incluso cuando van a hacer la compra. "Llevamos años trabajando en el sector del turismo aquí", declaró la mujer que facilitó información sobre lo ocurrido y pidió que se resolviera este problema. "Nunca hemos visto nada como lo que estamos viendo ahora. Se detiene nuestra ruta y se controla nuestra identidad. Si resulta que la persona es kurda, se le amenaza. Los incendios forestales se utilizan como excusa".

"No hay seguridad para la vida"

"Las organizaciones armadas detienen a los transeúntes a medianoche, sobre todo eligiendo calles oscuras", declaró la mujer, subrayando que no sólo los kurdos, sino también los refugiados, son el objetivo. Según su relato, a todas las concentraciones acuden las fuerzas del orden, pero se marchan sin hacer nada. Hasta ahora, nadie de estos grupos ha sido encarcelado. Sólo en Manavgat, tras el discurso del alcalde, los grupos se retiraron un poco del centro de la ciudad. No hay seguridad de vida para ningún kurdo que viva aquí ahora mismo. No podemos salir de nuestras casas. Todo el mundo se advierte de que no debe salir de casa. La oficina del gobernador y la policía no han hecho ninguna declaración sobre el asunto, que ha dado lugar a una investigación en curso.

"Se pasean con armas y palos"

Otro civil, que también pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, mencionó que los hogares kurdos estaban amenazados", y dijo: "Vienen a nuestras casas y nos exigen que nos vayamos de aquí. Hablé con algunos amigos estudiantes que también fueron amenazados de la misma manera. Andan por ahí con rifles y palos, gritando cosas como 'Vete, te mataremos, ni siquiera pueden llevarse tu cuerpo de aquí, eres un traidor, no queremos kurdos, has quemado esta zona'. No podemos salir de nuestras casas. Las autoridades deben actuar inmediatamente. Estuvimos allí el primer día del incendio para ayudar en las labores de extinción, pero al cabo de unas horas empezó a llegar gente que no conocíamos. A todos los presentes les hicieron preguntas como: "¿Quién eres, de dónde eres?". Enseguida empezaron a insultar a los que venían de una provincia del este. Para evitar incidentes, nos alejamos de allí con algunos otros. Más tarde nos vimos obligados a huir de la casa cuando el fuego avanzaba. El otro día no pudimos llegar al lugar del incendio porque las rutas del pueblo y del distrito estaban cerradas y se estaban realizando controles de identidad".

No podemos salir de casa'

El ciudadano expresó su deseo de intervenir en el incendio, pero sin poder hacerlo al no poder salir de casa y añadió: "La gente se pregunta "¿Dónde están los kurdos que viven aquí, por qué no ayudan?". Así nos atacan en las redes sociales, pero nadie sabe que ni un solo kurdo puede salir de su casa. Hay kurdos que apoyan la causa, pero una vez que se sabe que son kurdos, comienzan los discursos provocadores y los insultos. Nos expusimos a ello el primer día, pero no se nos permitió volver. Nadie exige que cesen estos ataques. Nadie se pregunta: "¿Quiénes son estas personas con palos y qué están haciendo?". Por último, el ciudadano expresó su preocupación por que se repita lo ocurrido en Konya, donde fueron masacradas siete personas de una familia.

Noticias relacionadas: