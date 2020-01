HPG: Turquía asesina deliberada y sistemáticamente a civiles

La Oficina de Prensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG-BIM) emitió un comunicado anunciando que el ejército turco ocupante bombardeó el pueblo de Chemsheritke y el Monte Zebar en el distrito de Akre de la provincia de Duhok, en el sur de Kurdistán, el norte de Irak, el 26 y 27 de enero.

HPG-BIM expresó que el ataque que se cobró la vida de un civil fue "sistemático y deliberado, llevado a cabo por el ejército turco contra civiles en coordinación con vehículos aéreos no tripulados dejó un civil llamado Seid Hebib Sirani muerto y otro civil llamado Nizar Haci Şeban gravemente herido".

Al señalar el plan del estado turco para ocupar el Kurdistán del Sur, las HPG-BIM indicaron que los ataques contra civiles fueron deliberados y sistemáticos.

La declaración detalló que “El ejército turco ocupante no solo planea invadir Kurdistán del Sur, sino que también ataca a nuestra gente y sus valores con desprecio. El estado turco ha atacado deliberadamente las áreas donde viven personas civiles, con tecnología de guerra moderna. El objetivo de este último ataque fue nuestra gente que ha estado viviendo en estas tierras durante muchos años y que se dirigía a sus viñedos y huertos que son su medio de vida. El estado turco fascista que considera que los kurdos no son dignos de nada más que la muerte, trata de justificar estas masacres usando de pretextoa las Guerrillas por la Libertad. No hay movimiento guerrillero en cuestión en el área donde se llevó a cabo el ataque”.

Las HPG-BIM enfatizaron que: "Se debe saber que las Fuerzas de Defensa del Pueblo del Kurdistán harán rendir cuentas al ejército turco ocupante, que deliberadamente masacra a nuestro pueblo civil".

Finalmente las HPG-BIM ofrecieron sus condolencias a la familia del civil asesinado y desearon una pronta recuperación para el civil herido.