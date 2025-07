Karasu: “Los ataques del ejército turco son una provocación”

Mustafa Karasu, miembro del Consejo Ejecutivo del KCK, habló con Medya Haber TV sobre el Proceso de paz y una sociedad democrática que se ha abierto en Turquía, así como sobre los acontecimientos actuales en Kurdistán, Turquía y Oriente Próximo.

La primera parte de la entrevista puede leerse aquí.

Los ataques del ejército turco son una provocación.

Hubo un llamamiento de Devlet Bahçeli. El líder Apo (Abdullah Öcalan) respondió positivamente. En respuesta a esto, dado que se trataba de un llamamiento al cese de la lucha armada, el Movimiento declaró un alto el fuego antes del Congreso. No llevaron a cabo ninguna acción ni elaboraron ningún plan de acción.

El Congreso se celebró; se decidió disolver la organización y poner fin a la lucha armada. A pesar de ello, la continuación de estos ataques es claramente una provocación. ¿Quién acepta esto? ¿Qué funcionario gubernamental o autoridad estatal lo reconoce como aceptable? ¿Qué político lo hace? ¿Cómo es posible? Por supuesto, la gente se defenderá. Van allí a matar, usan sustancias químicas y armas prohibidas. Esta es una situación realmente grave.

Lo evaluamos de la siguiente manera: una facción dentro del Estado quiere interrumpir este proceso. Eso es lo que significa. ¿Por qué atacan a estas personas? No hay acción, ningún intento, ningún esfuerzo, ninguna planificación para ninguna acción. Este es un asunto serio. Naturalmente, situaciones como esta generan ansiedad en la sociedad, en todos y en todas. Sí, decimos que una parte del Estado quiere sabotear el proceso. Entonces, el propio Estado y el gobierno que gestiona el proceso deben intervenir. No deben limitarse a observar.

Actuar movidos por la ansiedad solo bloquea la lucha, obstaculiza los esfuerzos e impide la participación entusiasta. Debemos sumarnos a este proceso con entusiasmo.

Desde el punto de vista de la sociedad y de nuestros amigos y amigas, hay muchos factores que deben preocuparnos. Desde esta perspectiva, no podemos decir: "¿Por qué están preocupados?". Los presos y presas enfermos no son liberados. Se les deja morir. Siguen ocurriendo arrestos. La oposición está siendo atacada, los y las periodistas son encarcelados. A pesar de que hemos dado pasos importantes… Poner fin a la lucha armada es un avance muy significativo. Disolver el PKK es un paso muy importante. Sin embargo, a pesar de esto, ni el Estado ni el gobierno toman medidas, lo que naturalmente genera preocupación, entre nuestros amigos y amigas y entre el público. En este sentido, también lo entendemos. Pero abordarlo simplemente con ansiedad no es suficiente. Sí, nuestros amigos y amigas y nuestra gente pueden estar preocupados, pueden pensar así, pero lo importante es apropiarse de este proceso, luchar para llevarlo al éxito. Esto es lo que debe hacerse. Actuar movidos por la ansiedad solo bloquea la lucha, obstaculiza los esfuerzos e impide la participación entusiasta. Debemos sumarnos a este proceso con entusiasmo. Es decir, con entusiasmo debemos organizarnos, librar una lucha activa. Debemos crear presión social sobre el Estado y el gobierno. Esta es la tarea. Sí, critiquemos —criticamos—, pero decir: "¿Por qué no actúan? ¿Por qué no intervienen?", desarrollando solo este discurso, es erróneo e inadecuado.

Lucharemos. Desarrollaremos la lucha y la organización democráticas. Haremos que el proceso de paz y una sociedad democrática pertenezca a toda la sociedad. Lo convertiremos en una fuerza social y lo difundiremos ampliamente. Al hacerlo, cumpliremos con nuestro deber. Porque esto no es algo que solo el gobierno pueda hacer. Si la sociedad no lo acoge, si los actores políticos democráticos y los socialistas no lo acogen, si no existe una fuerza social que lo respalde, el Estado y el gobierno pueden simplemente archivar el asunto y seguir adelante. Esto sucedió en el pasado. Por lo tanto, simplemente expresar preocupación es realmente insuficiente.

El lenguaje de la democracia es la acción.

Todos los segmentos de la sociedad —mujeres, jóvenes, alevíes, trabajadores, obreros, socialistas, ecologistas—, todos los diferentes grupos sociales, deben organizarse en torno al Llamamiento por la paz y una sociedad democrática, acoger este proceso y ejercer presión sobre el gobierno y el Estado. Así es como se desarrolla la democracia. La democracia es el resultado de la tensión. Surge cuando la lucha y las demandas de la sociedad se organizan y se transforman en acción.

El líder Apo dijo: “El lenguaje de la democracia es la acción. Cuando hablo de acción, no me refiero a la acción armada, sino a la acción democrática. Hay mil y una formas de acción democrática”. Si es así, entonces podemos decir con certeza que estamos librando una lucha por la democracia, que somos dueños de este proceso. Cualquier otro enfoque no es correcto. Cualquier otro enfoque no es democrático. Los demócratas no esperan. Los demócratas se organizan, actúan, exigen y se esfuerzan por cambiar las cosas, por cambiar las leyes. En este sentido, hacemos un llamamiento a todos a organizarse en torno a este llamamiento por una sociedad democrática y a desarrollar la lucha en esta dirección.

No habrá libertad en Turquía sin una solución a la cuestión kurda.

Las operaciones de presión del gobierno, iniciadas en Estambul junto con el CHP, continúan sin descanso. De hecho, la cuestión del nombramiento de un fideicomisario (kayyum) para el CHP se ha convertido en un tema de debate abierto.

La cuestión kurda es una cuestión de democratización. Y la democratización es una cuestión de lucha. Como dije, no es un problema que se resuelva simplemente esperando al Estado o al gobierno.

Sin duda, resulta realmente difícil comprender estos esfuerzos del gobierno, en el contexto del llamamiento a una sociedad democrática. Porque en todo el mundo, en los procesos de resolución de conflictos, los gobiernos y los involucrados intentan aumentar el apoyo social y político. Intentan resolver el problema de esta manera. Es una regla general. Todos lo desean. El AKP, el MHP e incluso el CHP deberían trabajar para garantizar que todos los grupos de la oposición apoyen este proceso. Ahora, con estas detenciones, están saboteando ese apoyo. Esto crea una situación que impide que se brinde. De hecho, tiene el efecto contrario. Esta actitud contraria también tiene un impacto negativo en la oposición. En este sentido, cuando la oposición dice: “Hay tantos ataques a la democracia, tantas prácticas antidemocráticas, ¿cómo se resolverá esto?”, ¿puede decirse realmente que están equivocados?

Por lo tanto, esta no es la actitud ni el enfoque correctos. Por lo tanto, se convierte en un enfoque que también pone en duda la sinceridad del proceso.

Se dijo: “Si hay fascismo en Turquía, no puede haber democracia en el Kurdistán”. Es cierto. Si hay democracia, será tanto en el Kurdistán como en Turquía. Si hay fascismo en algún lugar, lo habrá en todas partes. Es absolutamente cierto. Pero aquí, algunos discursos son realmente incomprensibles. Es como si la cuestión kurda se hubiera resuelto, la democracia hubiera llegado al Kurdistán, todo fuera color de rosa en el Kurdistán, ¡pero no existiera nada positivo en Turquía! ¿Existe realmente tal situación en el Kurdistán? Todavía hay decenas de miles de detenidos y detenidas.

¿Qué significa esto? ¿Existe una etnia kurda? Sí. ¿Existe también una etnia turca, una nación? Sí. Entonces, ¿qué derechos ejercen los kurdos? ¿Qué derechos tienen? ¿Utilizan su lengua? ¿Su cultura? ¿Tienen autogobierno? Nada. Sin embargo, es como si los kurdos y las kurdas lo hubieran conseguido todo, y en Turquía la educación en su lengua materna está restringida, los derechos nacionales están restringidos y los turcos, de alguna manera, están oprimidos. ¿Qué derechos han obtenido los kurdos y las kurdas? ¿Qué derechos básicos se han garantizado legalmente? Al escuchar a algunas personas, uno pensaría que todo en Kurdistán es maravilloso y que ahora los turcos están empezando a ser perseguidos. Casi van a decir que en Turquía no hay educación en su lengua materna, ni cultura, ni autogobierno. En la práctica, lo están diciendo. Deben entender esto: sin resolver la cuestión kurda, no habrá democracia ni libertad en Turquía.

Si hay algo de lo que se quejan respecto a la libertad y la democracia en Turquía, su causa es la existencia de la cuestión kurda, la existencia de la cuestión aleví. Sin resolver estos dos problemas fundamentales, ¿cómo llegarán la democracia y la libertad a Turquía? En este sentido, si son sinceros, si son verdaderamente demócratas, si están verdaderamente a favor de la libertad, necesitan comprender esta dialéctica. Es una ecuación. Cualesquiera que sean las dificultades y los problemas que tengan, su origen es la falta de resolución de la cuestión kurda.

Por lo tanto, estas declaraciones propagandísticas simplistas también son declaraciones que provocan a la sociedad turca. Esto es, en cierto sentido, un sentimiento antikurdo. Esto debe evitarse.

La perspectiva filosófica de Apo

El enfoque intelectual del Líder Apo es extremadamente importante. En prisión, y al reflexionar sobre las propias prisiones, lo ha desarrollado. Históricamente, ha sido así: quienes permanecieron en prisión han convertido las cárceles en lugares de profundización intelectual, desarrollo ideológico y teórico, y transformación personal. El mayor ejemplo de esto en la historia es el líder Apo. Hay otros ejemplos históricos, pero el más impactante es el del líder Apo. En los últimos diez años, ha vivido un proceso en el que ha transmitido sus intensas reflexiones. Sus condiciones son inadecuadas; en esas condiciones inadecuadas, intenta transmitir diez años de reflexión concentrada al pueblo kurdo, a los pueblos de Turquía y a los pueblos del mundo. Sus evaluaciones más recientes y sus posteriores adiciones también fueron guiadas por él.

En esencia, existe una perspectiva filosófica. El líder evalúa el mundo, los fenómenos, el socialismo, la democracia y la lucha con un nuevo enfoque filosófico. Una perspectiva filosófica. Esto es importante. Cuando libramos la lucha por el socialismo, leímos Los principios de la filosofía del comienzo, luego Los principios básicos de la filosofía y Materialismo histórico. Estaba el libro de Engels, Dialéctica de la naturaleza.

De esta manera, surgió una perspectiva filosófica. Por supuesto, entre las deficiencias del socialismo real, también existían deficiencias en esta visión filosófica. El líder también evalúa esto. Evalúa filosóficamente las deficiencias e insuficiencias del materialismo histórico. Las deficiencias del socialismo real se derivan de ahí. El líder tiene una importante concentración filosófica para corregir los fundamentos filosóficos de estas deficiencias. Tiene importantes evaluaciones al respecto. El líder Apo dice: existen leyes de la naturaleza, pero las leyes de la esfera social no son como las leyes de la naturaleza. Hay tendencias. Este es un enfoque filosófico importante.

Por lo tanto, las evaluaciones del líder deben ser leídas por todos y todas, discutidas y, si es necesario, criticadas. Si existen deficiencias, deben señalarse. No hay problema. Siempre que se haga con sinceridad y buena fe, la gente puede ver deficiencias, criticar o no comprenderlas del todo. Hay que abordarlo correctamente.

He planteado esta cuestión muchas veces en programas anteriores. Repetir exactamente lo que Marx dijo 150 años después no es lealtad a Marx ni a Engels. ¿Cuál era el nivel de la ciencia física hace 150 años y cuál es ahora? ¿Cuál era el nivel de las ciencias sociales entonces y cuál es ahora? También existe una importante experiencia acumulada. Teniendo todo esto en cuenta, el líder Apo critica las evaluaciones de Marx y Lenin. Esto debe entenderse. El líder Apo lo hace por respeto a su labor. Lo hace para crear un socialismo verdadero y eficaz.

Crítica de las deficiencias

Puedo decir esto: hoy en el mundo, el anticapitalista más profundo, integral y correcto es verdaderamente el líder Apo. Es el comunitarista —socialista— más profundo, integral de la historia. Así lo vemos. Sí, se puede leer y criticar, pero no debe haber enfoques baratos. Nada de enfoques propagandísticos. Debe debatirse, evaluarse. En cierto sentido, el líder ha reflexionado en nombre de todos y todas. El líder Apo ha emprendido intensos procesos de reflexión que otros deberían haber llevado a cabo. Debemos comprenderlo. Sus enfoques para la nueva comprensión del socialismo y la lucha son así.

Sí, en el pasado hubo insuficiencias, deficiencias. La acumulación no estaba tan desarrollada. Los descubrimientos arqueológicos son nuevos. En nuestra época, existía el libro de Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Existían los escritos de Morgan sobre la sociedad primitiva. Ahora se ha realizado muchísimo trabajo arqueológico; el más reciente es el de Göbeklitepe, y hay otros. Estos inevitablemente cambian y cambiarán la forma en que vemos e interpretamos la historia. Esto debe entenderse de esta manera.

De lo contrario, no es así: en la filosofía y el enfoque del Líder Apo no se pretende disminuir la lucha contra el capitalismo, el Estado ni las dictaduras, ni aceptarlas. Al contrario, expone su verdadera naturaleza y abre el camino para una lucha más efectiva. Pone al descubierto su realidad. En este sentido, las críticas del Líder están justificadas. Marx se opuso al capitalismo, pero no evaluó suficientemente el sistema capitalista.

En este sentido, debemos reconocerle al Líder Apo lo que se merece. El Líder Apo, permítanme enfatizarlo nuevamente, le da a todo lo que se merece. No hace injusticia a nada. Ni a Lenin, ni a Marx, ni a Engels; a nadie. Ni a Jesús, ni a Mahoma, ni a Moisés; no perjudica a nadie. Como dice el refrán: “Dad al César lo que es del César”. En el liderazgo, existe esa ética, esa conciencia. Pero también hay un pensamiento crítico. Existe una filosofía de criticar las deficiencias y crear lo correcto. Esto es muy fuerte en el liderazgo. El liderazgo tiene estándares de aceptación y rechazo. No lo acepta todo. No llama verdad a lo falso, sino que lo rechaza. Por esta razón, hago un llamado especial a los círculos de izquierda y socialistas para que comprendan mejor al liderazgo, le den el valor que se merece y formulen críticas no de forma propagandística ni emocional, sino constructiva. Sí, pueden criticar y debatir aspectos que no ven ni comprenden. No tenemos problema con eso. No tenemos problema con quienes debaten. Pero no debe haber enfoques deliberados, maliciosos o malintencionados.

