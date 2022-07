Mujeres en solidaridad con Saliha Aydeniz

En varias ciudades de Turquía y del Kurdistán del Norte, las mujeres se han solidarizado con la política kurda Saliha Aydeniz. La diputada del DBP va a ser despojada de su inmunidad parlamentaria para acusarla de "resistencia a la autoridad del Estado". Una comisión parlamentaria encargada del procedimiento hizo una recomendación en este sentido el miércoles.

Saliha Aydeniz es co-presidenta del Partido de las Regiones Democráticas (DBP) y es conocida por su larga participación en el movimiento de mujeres kurdas. La indignación de los consejos de mujeres del DBP y del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), así como entre las activistas del Movimiento de Mujeres Libres (TJA), es por tanto grande. En Estambul, Adiyaman, Van, Amed (Diyarbakir), Mardin y Estambul, numerosas mujeres declararon en concentraciones que consideran a Saliha Aydeniz como su legítima representante.

En una manifestación frente a la sede del DBP en el distrito de Beyoğlu de Estambul, la activista de la TJA Güldem Doğan señaló que desde hace un mes existe una campaña de linchamiento contra Saliha Aydeniz. "Siempre que el gobierno del AKP/MHP tiene problemas, ataca al movimiento de mujeres. Nos dirigimos aquí una vez más al sistema estatal masculino: a través de la política sucia que se está llevando a cabo en todos los ámbitos de la vida y la política, las mujeres no nos dejaremos intimidar. Destruiremos este sistema y construiremos una vida libre e igualitaria en su lugar. Volvemos a afirmar que no renunciaremos a nuestra lucha y no retrocederemos ni un paso. Saliha Aydeniz representa la voluntad de las mujeres. No reconocemos la decisión ilegal y declaramos sin lugar a dudas que apoyamos a Saliha Aydeniz", dijo Güldem Doğan.

Antecedentes del caso

El trasfondo del caso es la participación de Saliha Aydeniz en la "Gran Marcha a Gemlik" para el levantamiento del aislamiento de Abdullah Öcalan en Estambul. La Fiscalía General de Ankara acusa al político de 49 años de "resistirse a la autoridad del Estado" en el acto de junio y de violar la ley turca sobre asambleas. La diputada considera que la amenaza de procesamiento es una acción dirigida contra su partido, así como contra el HDP, y describe el acto como una "campaña de criminalización orquestada por el Estado" para justificar una posible disolución antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

¿Quién es Saliha Aydeniz?

Saliha Aydeniz, nacida en 1973 en el distrito Ergani de Amed, es una política kurda y activista del Movimiento de Mujeres Libres, TJA. Es enfermera de formación y fue elegida diputada por el HDP en el Parlamento de Turquía en 2018. En diciembre de 2019, se pasó al DBP y se convirtió en su copresidenta. El DBP es uno de los partidos miembros del HDP y actúa principalmente en las provincias kurdas de Turquía.