Preocupación por el aumento de los feminicidios en el Kurdistán del Sur

Según las cifras recogidas por las organizaciones de derechos de la mujer y las organizaciones que luchan contra la violencia de género en el Kurdistán del Sur, el índice de todo tipo de violencia contra las mujeres, como el asesinato y el suicidio, está aumentando. En declaraciones a ANF, las activistas han llamado la atención sobre las razones legales y sociales del aumento de la violencia contra las mujeres y de los suicidios en la región kurda.

Jiyan Hemîd, representante de la Unión de Mujeres en Kirkuk, ha declarado que hay muchas razones detrás del aumento de la violencia contra las mujeres y ha subrayado que las mujeres se suicidan todos los días.

Falta de refugios

Hemîd ha explicado que las mujeres están reaccionando contra la violencia generalizada: “Antes se avergonzaban de acudir a las asociaciones e instituciones de mujeres, pero ahora son conscientes y adoptan una postura contra esta situación”.

Hemîd ha dicho que la falta de casas de seguridad para las mujeres es un gran problema, ya que no pueden protegerlas adecuadamente. “Las mujeres que son maltratadas; niñas de 14 a 15 años se ponen en contacto con nosotras para evitar que las obliguen a casarse. Quieren quedarse con nosotras, pero por desgracia no tenemos lugares como refugios para mujeres. A veces oigo que la persona que ha sido objeto de violencia se ha suicidado una semana después. La falta de hogares para mujeres hace que no podamos defenderlas”.

Las leyes actuales protegen a los hombres, no a las mujeres

Llamando la atención sobre la falta de una ley que proteja los derechos de las mujeres, Jiyan Hemîd ha declarado: “A medida que la violencia contra las mujeres sigue aumentando, los divorcios también lo hacen. La razón es que no hay ninguna ley que proteja los derechos de las mujeres. Cuando las mujeres quieren separarse de sus maridos no las animamos a divorciarse, pero es mejor divorciarse que suicidarse. Cuando las mujeres quieren divorciarse, la ley no les otorga ningún derecho. Cuando un caso llega a los tribunales, los derechos de las mujeres no están tan protegidos como los de los hombres. El efecto del sistema patriarcal en los tribunales es evidente”.

El suicidio como forma de evitar la violencia constante

Kurdistan Xalid, jefa del Departamento Social de la Unión de Mujeres en Kirkuk, ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos por reducir la violencia contra las mujeres, han aumentado los feminicidios y los suicidios. Señalando que ninguna mujer querría suicidarse, pero que muchas se ven abocadas al suicidio debido al aumento de la violencia, Kurdistan Xalid ha dicho: “Las mujeres se quejan cuando están expuestas a la violencia doméstica. Pero la ley actual no beneficia a las mujeres. En realidad da más apoyo a los hombres. Debido a la ausencia de una ley que proteja los derechos de las mujeres, éstas se ven abocadas al suicidio. La ausencia de refugios es un gran problema para las organizaciones de mujeres, porque hace que las mujeres no tengan un lugar al que acudir y sentirse seguras. No pueden quedarse en las comisarías por la opresión. Sabemos que la existencia de refugios reduce el índice de violencia y de asesinatos. Una vez que las mujeres tienen un lugar seguro, no tienen que suicidarse”.

Los asesinos reciben sentencias leves

La responsable del Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán (RJAK) en Kirkuk, Dilvan Ekrem Mehmud, ha declarado: “En estos momentos, los índices de violencia contra las mujeres, los feminicidios y los suicidios en la sociedad han aumentado en gran medida. Ha aumentado tanto que se ha convertido en un hecho cotidiano. La razón es la difusión de la conciencia patriarcal en la sociedad. Además, no hay conciencia en la sociedad para tomar una posición contra la violencia contra las mujeres. A esto hay que añadir la difusión incontrolada de las armas, que es otro factor que influye en el aumento de la violencia.

Las leyes no protegen a las mujeres. Cuando las mujeres son asesinadas o expuestas a la violencia, los autores reciben un castigo leve o resuelven los problemas en el marco de la tribu. De este modo, los asesinos se libran de las penas legales y judiciales. Como organizaciones de mujeres, llevamos a cabo una labor de concienciación de las mujeres sobre la solución y la reducción de la violencia, y para que las mujeres puedan trabajar en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres no deben verse a sí mismas como sirvientas de la casa. Esto es realmente importante”.

Los malos efectos de las series de televisión turcas

Señalando que las series de televisión turcas dobladas en kurdo son además un mal ejemplo, Dilvan Ekrem Mehmûd ha comentado: “Las series de televisión turcas están dobladas en nuestro idioma, se menciona la corrupción doméstica y se utiliza la violencia. Muchos hombres señalan estas series de televisión como ejemplo, porque según ellos, Turquía está desarrollada pero nuestra sociedad está atrasada”. En este sentido, Mehmûd ha pedido a las mujeres que se eduquen sobre salud infantil y que presten atención a sus hijos en el uso de los medios digitales.