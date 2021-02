Estudiantes protestan en la Universidad de Boğaziçi: "No nos rendiremos"

Cientos de académicos y estudiantes protestaron frente a la oficina del rector de la Universidad Boğaziçi de Estambul contra los brutales arrestos sucedidos el lunes por la noche. Llevaban carteles con el número "159" por el número de personas detenidas y una pancarta que decía "No miraremos hacia abajo, no lo aceptaremos, no nos daremos por vencidos". La pancarta se refería a la orden de un oficial de policía de "mirar hacia abajo" a un manifestante arrestado al que se le había prohibido levantar la cabeza. Una grabación de video del hecho ha circulado masivamente en las redes de medios digitales y ha provocado una tormenta de indignación.

En la protesta de hoy, los presentes dieron la espalda al rectorado y exigieron una vez más la renuncia del político del AKP Melih Bulu, quien fue designado como rector por el propio Tayyip Erdogan a principios de enero. También exigieron la liberación de todos los detenidos.

En una declaración de la 'Iniciativa de Solidaridad Boğaziçi', se comparó la situación en la universidad como una "prisión abierta en estado de emergencia". El comunicado destacó que el campus había sido ocupado por francotiradores, vehículos de contrainsurgencia y unidades de la policía antidisturbios. “Porque se está exigiendo autonomía universitaria, no podemos entrar en nuestra propia universidad y estamos siendo golpeados por policías”, expresaron desde la Iniciativa Solidaria, que anunció que seguirán con la lucha. La policía ingresó al campus el lunes con una patota, y francotiradores que fueron apostados en los techos de los edificios.

Organizaciones de derechos humanos condenan la represión estatal

Las ramas de Estambul de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV) emitieron una declaración conjunta condenando la represión de estudiantes y profesores como un ataque inconstitucional a los derechos democráticos. Se pidió al gobierno que respetara la ley y los derechos humanos, y que pusiera fin a la represión en las universidades.

Solidaridad de los estudiantes de la Universidad Galatasaray

Los estudiantes de la Universidad Galatasaray han expresado su solidaridad con la protesta en la Universidad Boğaziçi. Se publicó un comunicado en redes digitales calificando de inaceptable el "ataque a la demanda de universidades democráticas y autónomas". El personal de la Universidad Boğaziçi defiende el ideal de la autonomía universitaria, que es un requisito previo para la libertad académica, con su resistencia colectiva indicó el comunicado y agregó: "Exigimos la liberación de los estudiantes detenidos y arrestados, el fin de la intervención policial en las universidades y la elección de rectores por parte del personal de las universidades".

Las protestas contra las detenciones masivas en Estambul también tuvieron lugar en muchas otras universidades de Turquía.

Protesta contra el ataque a la autonomía universitaria

Desde principios de enero, los estudiantes y profesores de Turquía han estado luchando contra la represión del gobierno contra la autonomía universitaria. El nombramiento a dedo por parte del presidente Recep Tayyip Erdoğan de cinco rectores universitarios provocó feroces enfrentamientos en las universidades turcas después del cambio de año. La injerencia del presidente en el despacho de los rectores representa un acto autoritario que tiene amplia repercusión. En particular, el nombramiento de Bulu en la Universidad Boğaziçi ha desatado un nivel de protesta que no se veía en las universidades turcas desde hace mucho tiempo. A pesar de la represión policial y las olas de detenciones, las protestas continúan.

Estudiantes encarcelados por incitación al odio

Dos estudiantes de la Universidad Boğaziçi en Estambul fueron encarcelados el sábado. Doğu Demirtaş y Selahattin Uğuzeş están acusados ​​de incitar "al odio, la enemistad o la humillación" en virtud del artículo 216/1, que corresponde a la incitación al pueblo. La base es una investigación preliminar realizada por la Fiscalía General de Estambul sobre una instalación de arte que presuntamente denigra el Islam.

Sin embargo, el caso contra los estudiantes se inició solo después de que los medios turcos desencadenaron una campaña de linchamiento e informaron que "los pervertidos LGTB" utilizaron indebidamente una foto de la sagrada Kaaba en La Meca para su exhibición de protesta contra Bulu. Se trata de una pancarta de la exposición que muestra la figura mítica de Shahmaran y banderas del arco iris.

Shahmaran es considerada una diosa de la sabiduría y protectora de los secretos en Anatolia, Kurdistán y otras regiones de Oriente Medio. Altos funcionarios del gobierno también participaron en la campaña de linchamiento, incluidos los ministros de Justicia e Interior, el vicepresidente, el jefe de la autoridad religiosa estatal Diyanet, el gobernador de Estambul y la junta del Consejo Turco de Educación Superior (YÖK).

