El KNK presenta pruebas del uso de armas químicas por parte de Turquía

La operación militar lanzada el 23 de abril por el ejército turco en las regiones de Avaşin, Zap y Metîna de las zonas de defensa de Medya, controladas por la guerrilla, en el Kurdistán del Sur (norte de Irak), cumple siete meses. Turquía ha recurrido recurrentemente al uso de armas químicas en sus operaciones en curso apoyadas por el gobernante Partido Democrático del Kurdistán (KDP). La Unión Europea (UE), el gobierno regional del Kurdistán y el gobierno central iraquí han guardado silencio sobre el empleo de armas químicas. Los kurdos y sus amigos han salido a la calle en masa para protestar por el silencio y la inacción internacionales.

El copresidente del Congreso Nacional del Kurdistán (KNK), Zeyneb Murad, habló con la Agencia Mezopotamya (MA) sobre el uso de armas químicas por parte de Turquía, el silencio de las fuerzas internacionales y las actitudes de Irak y el KDP.

Solicitud de creación de una comisión

Murad dijo que el KNK ha instado a las fuerzas internacionales a actuar contra el uso de armas químicas por parte de Turquía en sus operaciones militares llevadas a cabo en Zap, Avaşîn y Metina. "Hemos intentado que las fuerzas nacionales no permanezcan en silencio ante el Estado turco que ha estado cometiendo crímenes de guerra y pasen a la acción contra él. Como KNK, hemos realizado un examen en Bashur (Kurdistán del Sur). Hemos presentado las pruebas y los documentos que obtuvimos durante nuestra investigación a todos los consulados de los países europeos. También hemos preparado un informe basado en nuestras conclusiones. Hay muchas pruebas e información en este informe. Hemos presentado las pruebas a todas las instituciones internacionales y a los ministerios de asuntos exteriores de los países europeos. Lamentablemente, las autoridades no nos han dado ninguna respuesta oficial hasta ahora. Ante la falta de respuesta oficial, los amigos pro-kurdos del Parlamento Europeo (PE) han tomado cartas en el asunto y han exigido la creación de una comisión internacional que investigue el uso de armas químicas. También exigimos la creación de una comisión independiente que incluya delegaciones internacionales que visiten la región. También estamos realizando esfuerzos para que se inicie una investigación internacional contra Turquía", dijo.

El silencio internacional alienta a Turquía

Trasladando el silencio de las potencias internacionales, Murad señaló que los Estados europeos han guardado silencio durante muchos años sobre la agresión militar de Turquía por sus propios intereses políticos y económicos. "Este silencio se ha mantenido desde el comienzo de los ataques militares de Turquía. En la actualidad, permanecen en silencio de acuerdo con la misma mentalidad e intereses. Ni siquiera los medios de comunicación internacionales le prestan atención. No es la primera vez que nuestro pueblo es testigo de esta actitud de las fuerzas internacionales. El Estado turco ha utilizado armas químicas en Rojava en el pasado. El silencio de las potencias internacionales ha vuelto a animar a Turquía a utilizar armas químicas y prohibidas. La verdad es que las Naciones Unidas (ONU) siempre han apoyado al Estado turco y al gobierno de Erdogan por sus propios intereses. Además, Turquía amenaza a la ONU y a los países europeos por algunas cuestiones. Turquía utiliza a los refugiados como baza para chantajear a estos países. También hay países que callan porque venden armas a Turquía. Las potencias internacionales son cómplices de los crímenes de Turquía", subrayó.

Alianza Erdogan&Al-Kadhmini

Murad también se refirió a las actitudes de Irak y el KDP. "Sus actitudes alientan a Turquía. El gobierno iraquí no culpa a Turquía. No ha adoptado ninguna postura contra Turquía desde el lanzamiento de las operaciones militares turcas en la región. El gobierno iraquí ha preferido guardar silencio, pero estos ataques afectan a todo Irak. Sin embargo, la crisis política en Irak se está profundizando poco a poco. Por ello, no se preocupan por los crímenes que Turquía comete en el suelo del Kurdistán. El primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kadhimi, no ha adoptado ninguna actitud particular contra el Estado turco desde el comienzo de estos ataques. Parece que se ha formado una alianza entre Erdogan y Al-Kadhimi. Esta alianza se ha basado en determinados intereses".

Pruebas

Murad reveló que tienen pruebas sobre el uso de armas químicas por parte de Turquía. Continuó diciendo: "Hemos presentado las conclusiones y las pruebas recogidas por el KNK en relación con el uso de armas químicas en una carta dirigida a varios Estados y hemos pedido la prohibición total del uso de armas químicas. Hemos solicitado la formación de una comisión para investigar las acusaciones. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) anunciaron que el ejército turco ha llevado a cabo 132 ataques químicos contra las fuerzas guerrilleras y los civiles de la región en los últimos 6 meses. Nos han dicho que las armas químicas se utilizan sobre todo en los pueblos de la región de Horiri. Esta información fue confirmada posteriormente por los Equipos Cristianos de Paz, una organización que opera en la región. Todos estos son documentos que prueban el uso de armas químicas. La Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK) anunció que estaba dispuesta a ayudar si una delegación quería visitar la región. Esto demuestra que la KCK tiene documentos que proporcionar. Podemos compartir todos estos documentos con las potencias internacionales".

Llamamiento a la acción

Murad señaló que las protestas que se van a llevar a cabo en todo el mundo podrían romper el silencio de las potencias internacionales. "Los kurdos de Europa y sus amigos llevan mucho tiempo saliendo a la calle. Han organizado diversas actividades. Con sus protestas, también manifiestan su compromiso de acabar con el fascismo. Esto sólo puede lograrse mediante la continuación de estas acciones. Debemos romper el silencio de las potencias internacionales con nuestra lucha. Hacemos un llamamiento a todos los patriotas, a los jóvenes y a las mujeres para que informen a la opinión pública sobre el tema a través de sus actividades. Mientras tanto, instamos al gobierno central iraquí y al gobierno regional del Kurdistán a que se tomen en serio la cuestión. Debemos resistir juntos y desenmascarar este fascismo que se ha infiltrado en nuestras tierras. Nuestro pueblo debe tomar una posición contra esto y cumplir con sus compromisos nacionales".