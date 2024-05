Karasu: “El apoyo al líder Öcalan llega de todo el mundo”

Empecemos por la situación del líder popular kurdo, Abdullah Öcalan. ¿Qué puede decirnos de los últimos acontecimientos en relación con su situación y la lucha por su libertad física? ¿Cómo valora el papel de las instituciones internacionales, especialmente las europeas?

Rêber Apo [Abdullah Öcalan] lleva más de nueve años en régimen de aislamiento. Aparte de una o dos interacciones breves y muy restringidas, los últimos nueve años han sido un curso de aislamiento total. En realidad, el sistema Imrali, que lleva 25 años en vigor, es un sistema de aislamiento agravado. Hubo un periodo en el que el Estado turco dio la impresión de que estaba abierto a negociar con Rêber Apo, pero pronto quedó claro que el Estado turco no tenía esa intención.

Quien tiene la responsabilidad de la severidad del aislamiento impuesto a Rêber Apo es Europa, en particular el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Consejo de Europa (CdE) y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT). Fueron ellos quienes establecieron esta orden, en coordinación con Estados Unidos y Turquía. Una vez más, fueron Europa y Estados Unidos quienes llevaron a cabo la conspiración internacional y secuestraron a Rêber Apo para entregárselo Turquía. La propia Turquía no había hecho ningún esfuerzo para hacer prisionero a Rêber Apo. Si no hubiera sido por la actitud de la Unión Europea o el acercamiento de Estados Unidos, Turquía no habría podido hacer nada. Rêber Apo cayó en esta trampa gracias a los diputados del Parlamento Europeo y del Parlamento griego. Fue a Grecia y luego a Italia con la idea de que podría encontrar una solución política en Europa, pero Europa no lo aceptó. Incluso han torcido sus propias leyes para conseguirlo. El Estado alemán había abierto una causa contra Rêber Apo pero no le procesó. En lugar de ello, optaron por formar parte del plan para secuestrarlo conspirativa e ilegalmente y entregarlo a Turquía. La solicitud de estatuto de refugiado político de Rêber Apo fue rechazada en toda Europa. A miles de simpatizantes y partidarios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se les concedieron derechos de refugiados políticos en Europa, pero no a Rêber Apo.

Estados Unidos desempeñó un papel destacado en el secuestro de Rêber Apo y en su entrega a Turquía. De hecho, fueron ellos quienes dieron instrucciones a Turquía para que construyera ese sistema de aislamiento. Querían que se estableciera tal orden. A la vista de estos hechos, la Unión Europea y Estados Unidos son directamente responsables de este sistema de aislamiento total. Son responsables de las políticas desarrolladas sobre Imrali durante estos últimos 25 años.

Ömer Öcalan y los abogados de Reber Apo visitaron el CPT. Después de esta reunión, el CPT se vio obligado a publicar un comunicado de prensa, e incluso dieron una rueda de prensa. Utilizaron el pretexto de que no podían dar explicaciones a menos que Turquía diera su aprobación. Esto demuestra realmente cuánta manipulación hay en el CPT. Para eludir su responsabilidad, dijeron que «si hay casos de violaciones de derechos humanos en Imrali, el responsable es el TEDH».

El TEDH se ha basado en el interés del Estado turco. Todas sus nociones y principios de derechos humanos, derecho y justicia se acaban cuando se cruzan con los intereses políticos del Estado turco. Especialmente cuando se trata de la cuestión kurda, el único enfoque del TEDH se basa en los intereses políticos. Hubo una vez un escritor y periodista europeo que escribió un libro titulado Kurdos sin abogados. Lo que quieren decir es que los kurdos y las kurdas están indefensos. En este sentido, es importante aumentar la presión pública. Se puede y se debe librar una lucha legal contra el CPT, pero para obtener resultados, tenemos que presionarles para que asuman su responsabilidad con respecto a Rêber Apo.

La campaña mundial por su libertad debe elevarse a un nuevo nivel. Si así se hace, conseguiremos resultados. Por lo demás, no basta con hacer llamadas y decir a la gente lo que tiene que hacer. Tenemos que crear presión pública con nuestra lucha y nuestra postura de forma que obliguemos al TEDH y al CPT a tomar medidas. Si sus prácticas y su mentalidad quedan al descubierto, si esto llega a un punto en el que se cuestionen su propia razón de ser, entonces, por supuesto, su actitud tendrá que cambiar. Tenemos que desarrollar la campaña por la libertad de Rêber Apo.

La campaña a favor de la liberación de Rêber Apo está siendo acogida en todo el mundo, y esto irá a más. Tenemos que creer en ello y seguir desarrollándola. En particular, las mujeres abrazarán aún más a Rêber Apo porque comprenden esta realidad. Con su pensamiento, filosofía, teoría y enfoque, Rêber Apo revela la verdadera historia de las mujeres, revela la verdadera postura de lucha, revela la línea de la libertad de las mujeres y expone plenamente el sistema dominado por los hombres.

Mientras Rêber Apo sea abrazado con tanta fuerza por las mujeres de todo el mundo, es imposible que se le mantenga en prisión para siempre. Con la lucha de las mujeres es posible romper las presiones y cadenas que se imponen a Rêber Apo. Sin duda, toda la humanidad abraza esta lucha, pero son especialmente las mujeres las que asumen un papel protagonista porque no han sido contaminadas por la soberanía o el poder. Como han sido la principal fuerza explotada y oprimida, son más conscientes, más justas y más equitativas. Este apoyo a la lucha envolverá a toda la humanidad. Entonces el CPT se verá definitivamente obligado a adoptar la postura correcta y el TEDH también desempeñará o recordará su papel. Rêber Apo será liberado gracias a esta lucha.

En este sentido, todas las fuerzas y pueblos democráticos, especialmente los kurdos, deben abrazar a Rêber Apo. Abrazar a Rêber Apo no es sólo tarea del pueblo kurdo, es tarea de las fuerzas democráticas, de toda la humanidad. Porque es un líder que sirve a toda la humanidad a través de sus pensamientos, de sus esfuerzos por la libertad de todos y de todas, por la vida democrática. Lo demuestra con su enfoque de la vida y su actitud. Creemos que Rêber Apo será aún más abrazado y que será liberado.

Abril está llegando lentamente a su fin, y nos adentramos en mayo, que es un mes muy importante para los movimientos socialistas en general, pero especialmente para su movimiento. ¿Por qué?

Especialmente por Haki Karer, mayo es el mes de los mártires para nosotros. Además, otros amigos, amigas y camaradas muy valiosos dieron su vida en este mes. El 2 de mayo fueron martirizados Mehmet Karasungur e Ibrahim Bilgin. El 6 de mayo fueron ejecutados Deniz Gezmis, Huseyin Inan y Yusuf Aslan. El 9 de mayo, cuatro revolucionarios fueron ejecutados por Irán. El 11 de mayo, fue el martirio del camarada Mizgîn. El 14 de mayo, el martirio de Leyla Qasim y sus amigos. El 17 de mayo fue el martirio de «Los Cuatro»: Ferhat Kurtay, Eşref Aynet, Mahmut Zengin y Necmi Öner. El 18 de mayo, el martirio de Haki Karer e Ibrahim Kaypakkaya. El 27 de mayo, el martirio de Kasim Engin. El 31 de mayo, el martirio de Sinan Cemgil y sus amigos. También está el martirio del camarada Deniz de Dogubayazit el 21 de mayo. Conmemoro a todos estos amigos y a migas y a todos y a todas los mártires revolucionarios con gratitud y respeto.

Nuestra lucha se ha desarrollado constantemente gracias a los mártires que dieron su vida por ella. Fueron nuestros mártires quienes allanaron el camino para esta lucha. Dado que la lucha se lleva a cabo en condiciones muy difíciles, sólo puede desarrollarse mediante el sacrificio, poniendo en juego la propia vida. Así se pueden superar todo tipo de obstáculos. Los mártires ocupan un lugar muy importante en la lucha por la libertad. Son los pioneros y las pioneras. No son sólo algunas personas que perdieron la vida en una guerra. Contra un colonialismo muy duro y genocida, en una zona como Oriente Medio, desarrollaron la lucha del pueblo kurdo por la libertad jugándose la vida. El martirio en la lucha del pueblo kurdo por la libertad debe entenderse y valorarse correctamente.

Debemos recordar muy bien los aspectos ideológicos, políticos, éticos, morales y de conciencia y la pasión por la libertad de los mártires. Si el mes de los mártires se recuerda de este modo, entonces daremos realmente sentido a los mártires. De hecho, si comprendemos a los mártires, nos será posible llevar a cabo una gran lucha. Los camaradas que comprendan a nuestros mártires, nuestra estructura organizativa, nuestra organización en su conjunto y nuestro pueblo en su conjunto librarán una gran lucha y superarán todos los obstáculos.

Nuestra lucha no tiene precedentes en el mundo. Por supuesto, ha habido luchas sacrificadas en otros países, pero nuestra lucha se mantiene constantemente de esta manera. No estamos llevando a cabo sólo una lucha básica. Estamos librando una lucha basada enteramente en el sacrificio, y esto es muy consciente. Siempre se ha progresado cuando ha habido sacrificio. Eso allana el camino de nuestra lucha. A este respecto, Rêber Apo dijo: «El PKK es el partido de los mártires». Es así porque el PKK crece con sus mártires. Sin nuestros mártires y sin la lucha de los mártires, nuestra lucha no se habría desarrollado. En este sentido, me gustaría conmemorar una vez más a todos y a todas nuestros mártires con gratitud y respeto.

Ahora que se acerca el 1 de mayo, ¿qué puede decirnos con motivo de este importante día?

El 1 de mayo es un día realmente importante. Es probablemente el único día celebrado unilateralmente por todos los pueblos al mismo tiempo. Es un día importante de lucha común, un día de celebración unida, un día que conlleva los valores comunes de la humanidad. Al evaluar el 1 de mayo, debemos comprender el valor que tiene para la humanidad.

El 1 de mayo fue reconocido como día festivo, día de lucha, por la Segunda Internacional en 1889. Desde entonces se celebra en todo el mundo. Hay que señalar la lucha que hay detrás. La resistencia de los trabajadores comenzó en 1886 por la jornada laboral de 8 horas. Luego, en 1877, los acontecimientos se intensificaron. Tras este periodo de resistencia, 4 de sus líderes fueron ejecutados. El 1 de mayo se basa en la resistencia de los que fueron ejecutados ese día.

Después de ese día, los trabajadores consiguieron la jornada laboral de 8 horas. Y se convirtió en un día de lucha contra la explotación y la opresión. Se celebra desde 1899. Desde ese día hasta hoy, incluso en Turquía, ha habido grandes luchas y se han pagado altos precios el 1 de mayo en todo el mundo. Cada año, los trabajadores luchan más por liberarse de la modernidad capitalista, de la explotación y de la opresión. Cada año aumenta la pasión por la libertad, la independencia y la lucha contra la explotación. Además de ser la lucha de todos y todas los trabajadores y obreros, ha evolucionado hacia la lucha por los derechos, la justicia y la igualdad. Así, esta lucha se asignó como un deber a todas las sociedades, contra la opresión y la tiranía.

En Turquía, el 1 de mayo siempre se ha celebrado con ese espíritu de lucha. El Estado turco intentó una vez convertirlo en una especie de festival de primavera, pero por supuesto el pueblo no lo aceptó. Con el tiempo, el 1 de mayo se convirtió en el día de los obreros y trabajadores.

La matanza de 34 obreros y trabajadores en Turquía el 1 de mayo de 1977 tuvo lugar ante mis propios ojos. En el momento de los atentados, estábamos justo debajo de la estatua de Taksim. Llevábamos a los heridos y a los muertos en taxis y pequeñas furgonetas y los enviábamos a los hospitales. Después de aquello, el 1 de mayo fue prohibido en Turquía, pero a pesar de ello, hubo diversas formas de resistencia incluso después del golpe militar del 12 de septiembre. Como he señalado, el 1 de mayo en Turquía siempre ha sido un día de lucha.

Este día debe considerarse una jornada festiva del socialismo. Es un día de lucha por el socialismo contra el individualismo y la explotación del capitalismo. Es un día en el que se expresa la lucha por alcanzar el socialismo y la utopía de éste. Debe entenderse así. 125 años de lucha han convertido el 1 de mayo en un día de tal significado. Por supuesto, es necesario difundir y profundizar la comprensión del socialismo en la sociedad y abordarlo con una postura que desarrolle aún más esta conciencia, el programa y la lucha por él.

El 1 de mayo es un día para discutir cómo se librará la lucha por el socialismo democrático contra el capitalismo y cómo se alcanzará el socialismo. También debe ser visto como un día en el que la aspiración, la determinación, el programa y la línea ideológico-teórica del socialismo se exponen de forma correcta. En este sentido, el 1 de mayo debe entenderse no sólo como un día de solidaridad, no sólo como un día para salir a la calle y corear consignas, sino también como un día para renovar la conciencia, eliminar las deficiencias y desarrollar la comprensión correcta de la lucha.

Así es como entendemos este día. Por supuesto, desde nuestro punto de vista, también vemos el 1 de mayo como un día de lucha común entre el pueblo kurdo y los pueblos de Turquía. De hecho, los revolucionarios, demócratas y socialistas de Turquía siempre han anhelado esto. Siempre han comprendido la necesidad de desarrollar la lucha común de los pueblos kurdo y turco.

Las fuerzas democráticas y los trabajadores de Turquía fueron aplastados y silenciados por el fascismo que siguió al golpe militar del 12 de septiembre de 1980. De hecho, cuando el AKP fue llevado al poder para completar lo que se había iniciado el 12 de septiembre, allanó el camino para estos fethullahistas, estos islamistas políticos. Lo hicieron para unir a los islamistas políticos y al Estado, para suprimir el movimiento por la libertad kurda y la lucha del pueblo kurdo, para aislar a los kurdos y las kurdas y para aplastar a la izquierda. Gracias a nuestra lucha, el 12 de septiembre fue interrumpido hasta cierto punto. Ahora con Erdoğan, quieren lograr lo que no pudieron hacer en las últimas décadas.

Cuando Rêber Apo evaluó esto, dijo que la política actual era una continuación del 12 de septiembre, pero que sus métodos se habían adaptado a las condiciones liberales. Así es como Rêber Apo evalúa el proceso en sus escritos penitenciarios. En la práctica, esto ha resultado ser cierto.

Cuando echamos la vista atrás, vemos que Newroz y los actos del 8 de marzo contaron con una fuerte participación popular, que también fue importante en las elecciones municipales. Este 1 de mayo debe verse como el comienzo de un período en el que se borren todos los restos del 12 de septiembre. Sobre esta base, el pueblo kurdo, el pueblo de Turquía, los trabajadores y las mujeres deben elevar su lucha por la libertad y la democracia.