"El camino hacia la justicia pasa por Roboskî"

El 28 de diciembre de 2011, 34 personas, entre ellas 19 niños, fueron masacradas por aviones de combate turcos en la aldea de Roboskî del distrito de Uludere en la provincia de Şırnak. Han pasado 150 meses desde la masacre y la política de impunidad aún continúa.

La Iniciativa Justicia para Roboskî se reunió frente a la sucursal de Ankara de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) como lo hace cada 28 de mes para exigir el juicio de los responsables.

Durante la manifestación se desplegó una pancarta en la que se leía: "¡Encontremos a los asesinos! Roboskî, que no vuelva a ocurrir". La declaración de esta semana fue hecha por Ömer Faruk Yazmacı, co-presidente de la sucursal de IHD en Ankara.

Yazmacı declaró: "Roboski es la prueba del estado y del gobierno, la vergüenza y la herida sangrante de esta tierra y la búsqueda de justicia. El camino hacia la paz y la justicia en estas tierras seguramente pasará por Roboski en primer lugar. Es vital para todas las violaciones del derecho a la vida que los responsables de la masacre de Roboski sean expuestos, juzgados y sentenciados en consecuencia. No lo hemos olvidado, no lo olvidaremos y no permitiremos que se olvide".