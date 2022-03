Entrevista a los co-presidentes de la Unión de Comunidades de Kurdistán - Parte 1

Los co-presidentes del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Besê Hozat y Cemil Bayık, respondieron a las preguntas de Medya News sobre una serie de temas, incluidos los recientes intentos de resurgimiento del ISIS en el Norte y el Este de Siria, las acusaciones sobre el apoyo de Turquía a ISIS, la situación de los yazidíes de Shengal, las incursiones de Turquía en el Kurdistán iraquí (Bashur), la posición de Irán y las relaciones internacionales de la KCK con partidos y grupos políticos.

La KCK es una organización política kurda, comprometida con la implementación del paradigma de confederalismo democrático de Abdullah Öcalan, líder encarcelado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

-Hay denuncias de que ISIS recibió apoyo de algunas potencias extranjeras en sus recientes ataques en Hesekê (Rojava) que comenzaron el 20 de enero. Se ha afirmado que la mayoría de los combatientes de ISIS procedían de la ciudad de Serêkaniye, ocupada por Turquía. También hay afirmaciones de que algunas armas de la OTAN incautadas a ISIS tenían los números de serie de las Fuerzas Armadas Turcas (TAF). Por otro lado, el gobierno sirio también fue acusado de haber dado luz verde al ataque de ISIS. ¿Tienen alguna información que respalde estas afirmaciones?

-ISIS recibe apoyo de algunas potencias internacionales y regionales para su organización y ataques. En particular, debido al apoyo brindado por Turquía es que ISIS se fortaleció y antes pudo llevar a cabo sus ataques para obtener el control de grandes territorios. El mundo entero es consciente del apoyo brindado por Turquía a ISIS. Esto ha sido afirmado en los informes de las agencias de inteligencia. Sin embargo, los estados son reacios a divulgar estos informes por preocupaciones sobre los intereses económicos y políticos en las relaciones con Turquía. En el período en el que surgió una crisis entre Turquía y Rusia, después de que Turquía derribara un avión de combate ruso, Rusia había publicado algunos documentos que revelaban las relaciones entre Turquía e ISIS. Pero estos fueron archivados después de que las dos partes llegaron a un acuerdo. El apoyo turco a ISIS no solo consistió en armas, municiones y apoyo logístico durante la batalla de Kobane, sino que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dio a entender personalmente que reconocerían la existencia y soberanía de ISIS una vez que Kobane hubiera caído. Sus palabras “Kobane está a punto de caer”, no fueron solo una indicación de su expectativa. Fue al mismo tiempo un comentario político, que reveló una evaluación de que, en realidad, estaban a punto de reconocer la presencia de ISIS. De hecho, fue Turquía quien impulsó a ISIS contra Kobane. Turquía ha utilizado a ISIS en un intento de destruir la revolución de Rojava.

Fue Turquía nuevamente quien brindó apoyo a ISIS en el reciente ataque del grupo contra Hesekê. Los miembros de ISIS que participaron en el ataque procedían de Serêkaniye (Ras Al Ayn) y Gire Spî (Tell Abyad), ambos bajo ocupación turca. Según se informa, también había algunos que venían de Irak. Las declaraciones publicadas por las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias) indican que tienen evidencia que documenta esto. Hay muchos registros, además de evidencias como las armas utilizadas en el ataque, que revelan la participación de Turquía. Hay registros de conversaciones telefónicas y otras comunicaciones. También hay testimonios y confesiones de miembros de ISIS que se rindieron una vez aplastado el ataque. El poder real detrás del ataque de Hesekê fue Turquía. Esto es muy claro.

También hemos escuchado rumores sobre el apoyo de la administración siria al ataque de Hesekê, pero preferimos no confiar en estos rumores. El fortalecimiento de ISIS debilitará tanto a Siria como a la administración siria. Los kurdos se han convertido en el objetivo de ISIS y otros grupos salafistas, porque eligieron seguir siendo parte de Siria. Aquí, también se debe señalar que esta política de los kurdos debe entenderse y evaluarse bien.

-A fines de enero, The Guardian informó que ISIS y algunos miembros de otras organizaciones armadas podían viajar fácilmente a varios países desde Turquía con documentos falsos que obtienen en Turquía. ¿Son conscientes de la existencia de tales redes de documentos falsos?

-Anteriormente, se había revelado en varios documentos que miembros de ISIS y otras bandas fundamentalistas, como Al Nusra, cruzaban constantemente la frontera a través de Turquía. El informe de The Guardian sobre algunos documentos nuevos es revelador en este contexto. El Estado turco en realidad no solo proporciona pasaportes para miembros de ISIS y otras pandillas, incluida Al Nusra. También los acoge en Turquía, los entrena y los envía en misiones de campo. El MIT (agencia nacional de inteligencia turca) en Turquía tiene centros en muchos lugares que se han establecido para estas tareas. Las pandillas son entrenadas en estos centros. El propio MIT coordina las actividades de estas bandas. Cuando estalló la guerra civil siria, Estados Unidos había seguido una táctica para unir a varios grupos, en su mayoría grupos de la Hermandad Musulmana, para construir un frente de oposición contra el régimen sirio. Este proyecto tenía aspectos tanto políticos como militares. En ese momento, (el aspecto militar) se conocía como la táctica de entrenar, equipar y desplegar. Turquía y Estados Unidos lo llevaron a cabo juntos. Los centros políticos y militares se establecieron oficialmente para esto en Turquía. Pero más tarde, primero Al Nusra, luego ISIS, surgieron de estos grupos. En el proceso ha habido cambios significativos en la política siria de Estados Unidos y en su actitud hacia los grupos afiliados a la Hermandad Musulmana. Sin embargo, no ocurrieron cambios similares en la actitud de Turquía y, además, sus vínculos con ISIS, o los remanentes de ISIS, continuaron creciendo. Turquía brindó, y continúa brindando, todo tipo de apoyo a estas bandas.

En la situación actual, ISIS solo puede sobrevivir con el apoyo de Turquía. Puede moverse de un territorio a otro cuando está acorralado, y lo puede hacer gracias al apoyo que recibe. Actualmente, la sede de ISIS está establecida en territorios bajo ocupación turca. Estados Unidos y otras fuerzas de la Coalición Internacional no responden a esta situación con sinceridad. Debido a sus relaciones políticas con Turquía, prefieren hacer la vista gorda sobre las relaciones entre Turquía e ISIS, y sobre el apoyo brindado por Turquía a ISIS.

-El ataque de ISIS en Hesekê no recibió mucha atención de todo el mundo. La política y los medios de comunicación del mundo estaban, y todavía están, enfocados principalmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué comentarían sobre esto?

-El ataque a Hesekê fue integral. Fue un gran ataque no solo en términos militares, sino también en términos de los posibles resultados políticos que podría haber tenido. No estaba restringido solo a Hesekê. Si hubiera tenido éxito, como estaba planeado, ISIS recuperaría el control de grandes territorios. Entonces intentaría, como un poder político ahora efectivo, imponerse como una entidad soberana en los estados con el apoyo de Turquía. Raqqa fue liberada de ISIS en 2016 por las FDS y las fuerzas de la Coalición Internacional. La ciudad era la capital de facto de ISIS en ese entonces. La liberación de Raqqa debilitó considerablemente a ISIS tanto en términos políticos como militares. Perdió su estatus como poder político y militar influyente que controlaba territorios y que tenía control sobre la gente. El objetivo de ISIS en el ataque de Hesekê era recuperar ese estatus. Como el ataque fue derrotado por las FDS justo dentro de Hesekê, las siguientes fases del plan no pudieron implementarse en ese momento. Podemos decir que uno de los siguientes pasos habría involucrado territorios iraquíes. Irak vive actualmente una incertidumbre política. ISIS quiere aumentar su influencia en Irak aprovechando esta incertidumbre. Si hubiera logrado tener éxito en Hesekê, pasaría a capturar grandes áreas en Irak, incluida Nínive. Esto no sucedió, ya que su ataque fue aplastado en Hesekê. Cuando se consideran los posibles objetivos del ataque, se puede comprender mejor el alcance del peligro.

Creemos que la falta de una fuerte atención global al ataque de ISIS en Hesekê implica un gran riesgo. La guerra entre Ucrania y Rusia es obviamente de gran importancia, pero la situación política que probablemente surja en el Medio Oriente puede tener resultados globales aún más inmensos. Por lo tanto, la lucha contra ISIS merece más atención de todas las partes. Las fuerzas que se alían con las FDS en la lucha contra ISIS deberían, al mismo tiempo, reaccionar contra el Estado turco que brinda apoyo abierto a ISIS.

-El ejército iraquí recientemente hizo un movimiento en Sinjar (Shengal) para imponer un plan en los que los representantes yazidíes no formaban parte. ¿Cuál es la situación actual en Sinjar?

-Queremos subrayar que un conflicto armado con el pueblo yazidí no está en los intereses de Irak y el Estado iraquí. Sus intereses radican en un consenso con los yazidíes en Shengal. La actual Constitución iraquí es capaz de responder a las necesidades del pueblo yazidí. Los yazidíes no están pidiendo ser parte de la administración política central. Solo exigen autonomía para Shengal. A través de la autonomía, quieren sobrevivir con sus creencias y cultura, y poder defenderse de posibles ataques. Estas demandas son perfectamente legítimas y están dentro del contexto de los derechos otorgados por las leyes internacionales.

El pueblo yazidí fue objeto de ataques genocidas por parte de ISIS. Miles fueron asesinados en masacres. Muchos perecieron de hambre y enfermedades en el camino. Miles de mujeres yazidíes fueron esclavizadas y vendidas en los mercados. Miles de mujeres siguen desaparecidas. Cientos de miles pudieron sobrevivir a las masacres solo gracias a la rápida intervención de nuestras fuerzas. ¿Qué puede ser más natural y justo que la demanda de autogobierno y autodefensa de un pueblo que recientemente vivió tal tragedia y trauma?

No solo las Naciones Unidas sino también el parlamento iraquí resolvieron que se llevó a cabo un genocidio en Shengal. Este enfoque es una indicación de que el gobierno iraquí reconoce la existencia y la voluntad del pueblo yazidí. Lo que se espera del Estado iraquí es un enfoque político para resolver el problema de Shengal, de acuerdo con la situación actual. Sin embargo, aún no ha presentado tal política, y es el KDP (Partido Democrático de Kurdistán) el que la está frenando. El KDP ejerce presión sobre el Estado iraquí para evitar que éste llegue a un acuerdo con el Consejo Autónomo de Shengal basado en un consenso. Entonces, el verdadero obstáculo para la autonomía de Shengal es el KDP. Si no hubiera sido por la presión del KDP sobre Irak, el Estado iraquí habría reconocido hace mucho tiempo la autonomía de Shengal, y la cuestión de la supervivencia del pueblo yazidí se habría resuelto. El Estado iraquí tiene una tendencia a reconocer la autonomía de Shengal y resolver la cuestión sin entrar en conflicto con los yazidíes. Como el KDP, en realidad, busca establecer su propia hegemonía en la región, no quiere que el problema de Shengal se resuelva sobre la base de la autonomía. No les preocupa en absoluto resolver los problemas de los yazidíes. Solo quieren ser la fuerza dominante en Shengal, tal como lo eran antes. Pero no es probable que la gente de Shengal acepte la presencia del KDP y consienta en que se convierta en la fuerza dominante en su tierra natal.

La gente es ahora mucho más consciente de la importancia del autogobierno. Tienen sus propias instituciones y sus propias fuerzas de autodefensa. Ahora son capaces de resistir los ataques. El Estado turco ya ha estado atacando a los kurdos en todos los lugares donde puede. Continúan con sus ataques para evitar que los kurdos reclamen un estatus (social y político) en cualquier lugar. La gente de Shengal responde a estos ataques resistiendo y haciendo que las políticas (de Turquía) sean inútiles. Ni los ataques de Turquía ni las presiones políticas, militares y económicas del KDP han logrado descarrilar la lucha por la autonomía del pueblo yazidí. Es una lucha legítima, y ​​tanto Irak como el resto del mundo deberían reconocer la autonomía de Shengal. Esta será una solución que fortalecerá a Irak al mismo tiempo.

¿Cómo evalúan la posición del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK, dirigido por el KDP) con respecto a las incursiones de Turquía en el Kurdistán iraquí?

-El Estado turco ha realizado ataques contra Sinjar, Makhmur y Rojava justo antes de la visita prevista de Nechirvan Barzani a Ankara para dar un mensaje a la opinión pública. Nechirvan Barzani, por otro lado, no pudo desarrollar ninguna actitud hacia tal enfoque por parte del Estado turco. El estado turco siempre se ha dado cuenta de sus ataques y masacres hacia los kurdos, apoyándose en otro sector de los kurdos. El Estado turco sabe que no será posible reprimir la lucha de los kurdos por su existencia y por su libertad sin apoyarse en diferentes sectores traidores cooperativos dentro de la sociedad kurda; por lo tanto, siempre han mantenido y utilizado dichos segmentos. Si no existieran tales segmentos actuando en colaboración, el Estado turco no podría reprimir las demandas del pueblo kurdo a este nivel o retrasar la solución del problema. Entonces, el Estado turco daría un paso para la solución del problema kurdo o se desintegraría. Por lo tanto, el factor más importante que impide la solución del problema kurdo es la política kurda de colaboración. Los ataques del Estado turco a las regiones guerrilleras en el sur de Kurdistán (Bashur) solo pueden tener lugar gracias al apoyo del KDP.

Si no hubiera tal apoyo, el Estado turco no podría correr el riesgo de realizar tales ataques y apuntar a las regiones guerrilleras. El KDP está brindando al Estado turco información, inteligencia y, cuando es necesario, apoyo logístico y de alojamiento. Dejan que el ejército turco se establezca en sus regiones mientras intentan exprimir las regiones guerrilleras y presionar a la guerrilla. Todo esto está claro para nosotros. El Estado turco está apuntando a las regiones guerrilleras y luchando con este apoyo que obtienen del KDP. Este apoyo del KDP es suficiente para el Estado turco. Porque hoy las guerras se hacen con técnicas basadas en la inteligencia. Por otro lado, no hay instituciones reales de la autoridad regional o el parlamento en el sur de Kurdistán que realmente funcionen. El parlamento o el gobierno no tienen ningún poder. En el sur todo está controlado por el KDP. Esto ni siquiera está oculto, es muy evidente.

-¿Cuál es la situación reciente con respecto a la lucha por la libertad kurda en Irán?

-Queremos que el problema kurdo se resuelva dentro de los límites actuales, sobre la base de la asociación de los estados relacionados y la lucha en esta dirección. En Irán también estamos por la solución del problema basada en la democratización. Irán tiene que dar algunos pasos para la solución del problema. No solo en términos de una solución del problema kurdo sino también para la solución de los pueblos de Irán, porque debe haber democratización en Irán. Lo que garantizará la unión de Irán y protegerá a Irán de intervenciones extranjeras son los pasos para la democratización y la realización de reformas políticas y sociales.

Las fuerzas de Irán y el PJAK (Partido para una Vida Libre en Kurdistán) están preservando su posición de alto el fuego. Estamos a favor de que esta posición de alto el fuego continúe. Estamos por la solución del problema a través del diálogo y la negociación manteniendo esta posición. Vemos esto como necesario y posible. Creemos que el enfoque más correcto es ver las negociaciones nucleares de Irán con Occidente como una oportunidad para la solución de los problemas de Irán y para la democratización y así tomar tales medidas. Una paz permanente sólo puede ser posible a través de la democratización. De lo contrario, los problemas que parecen estar resueltos se convierten en crisis cuando hay una coyuntura diferente. Y dado que los problemas políticos y sociales actuales se volverán aún más profundos, muchas potencias podrán hacer política y ser influyentes en Irán.

FUENTE: Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina