Karasu: “Turquía no logra resultados a pesar de todos los ataques”

En la tercera parte de esta entrevista en profundidad, Mustafa Karasu, miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación de los Pueblos del Kurdistán (KCK), habla sobre la muerte de guerrilleros y periodistas en el Kurdistán Sur, así como de las consecuencias del acuerdo de Ankara, Bagdad y Hewler.

Karasu ha subrayado que "el Estado turco no logra resultados a pesar de todos los ataques. Utilizando todo tipo de medios y todo tipo de guerra sucia, todavía no logró resultados".

La primera parte de la entrevista, sobre la campaña internacional por la libertad de Öcalan y la influencia que sigue teniendo el golpe militar del 12 de septiembre de 1980 en Turquía hoy, puede leerse aquí. Y la segunda parte, sobre los impresionantes acontecimientos recientes en el marco de la campaña mundial por la libertad de Abdullah Öcalan y la influencia que sigue teniendo el golpe militar del 12 de septiembre de 1980 en Turquía, se puede leer aquí.

Las HPG han anunciado recientemente el martirio de Orhan Cihat Bingol, Tekin Goyi, Nujiyan Amed y Rosida Merdin. Además, dos amigos, camaradas y colegas muy valiosos, Gulistan Tara y Hero Bahadin, fueron asesinadas en un ataque del Estado fascista turco, que fue posible gracias a la colaboración del KDP. ¿Qué le gustaría decir sobre estos martirios?

Casi todos estos amigos mártires son amigos que conocí personalmente. Al mismo tiempo, este es también el primer aniversario de la revolución “Jin, Jiyan, Azadi”, el levantamiento de las mujeres. Conmemoro con respeto y gratitud tanto a Jina Amini como a quienes fueron mártires en esta resistencia. Orhan Bingol fue uno de los primeros amigos que conocí a la guerrilla. Cuando me uní a la guerrilla en 1994, uno de mis primeros comandantes en 1995 fue él. Tiene un gran legado de resistencia y lucha. Fue muchas veces al norte del Kurdistán [suroeste de Turquía], particularmente a Erzirom (tr. Erzurum) y Cewlig (tr. Bingol), y realizó un gran trabajo allí. Es un amigo que lleva más de 30 años en esta lucha. Las vidas de estos amigos son vidas significativas. Así lo hicieron; contribuyeron a la libertad del pueblo kurdo y a la libertad de la humanidad. Recuerdo al camarada Orhan con gratitud y respeto.

Una vez más, el camarada Tekin Goyi y particularmente Nujiyan Amed… Ella también hizo grandes contribuciones a la lucha del pueblo kurdo por la libertad. Nuestras camaradas han contribuido mucho a la lucha por la liberación de la mujer. Si la lucha por la liberación de las mujeres se ha desarrollado hoy en el Kurdistán, si la revolución democrática en el Kurdistán se ha profundizado, la lucha por la liberación de las mujeres y nuestras camaradas mártires tienen una contribución y un valor muy importantes en esto. Tanto la sociedad kurda como todas las mujeres kurdas deberían saberlo. Estas amigas escribieron una nueva historia con sus vidas y crearon una nueva vida. Crearon una nueva comprensión de la vida. Esto es muy importante, muy valioso. También recuerdo a estas compañeras con gratitud y respeto.

Luego están nuestros valiosos amigos de la prensa libre. Rosida Merdin había estado a cargo del periódico Azadiya Welat en el norte del Kurdistán. Trabajó allí durante años con un kurdo muy fluido. Querían enviarla a prisión cuando era redactora jefe, por lo que inmediatamente se fue a la montaña. Allí también trabajó durante años en la prensa y realizó importantes aportaciones en este campo. Desde que llegó aquí siempre quiso unirse a la guerrilla, pero le dieron trabajo de prensa. Aún así, ella siempre insistió en participar en la lucha guerrillera y finalmente su deseo fue aceptado. Permaneció en varias zonas de la guerrilla; últimamente estuvo en las Zonas de Defensa de Medya, en las áreas de Avashin, Zap y Metina. Participó en la resistencia que se venía desarrollando desde hacía años en estas zonas; se convirtió en luchadora y comandante de esta resistencia a pesar de todas las condiciones tan difíciles. También recuerdo a mi amiga Rosida con respeto y gratitud porque la conocía de cerca.

Nuestra amiga Gulistan era un miembro muy importante de la prensa libre. El Estado turco es hostil a todos los kurdos y kurdas que viven y defienden su libertad. ¿Quién creó al kurdo que lucha por la libertad? El PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán] lo hizo. Por tanto, el Estado turco es hostil a todos los afectados por nuestra lucha. Es hostil a los cuadros de este movimiento; es hostil a los artistas, a todos los que hacen obras culturales; a los periodistas... Son enemigos de todos y de todas. Gulistan fue una amiga que participó en esta lucha con gran conciencia. Trabajó en la prensa en el sur del Kurdistán [norte de Irak] durante muchos años, y también trabajó en Shengal (Sinjar) y en Rojava. De vez en cuando también venía a la montaña y allí también hacía programas y entrevistas. Fue una camarada muy valiosa que hizo una contribución significativa a nuestra lucha por la libertad. No tuve la oportunidad de conocer personalmente a Hero Bahadin, pero ella también era miembro de la prensa libre. El Estado turco está apuntando y atacando deliberadamente a todos y todas los que contribuyen a la lucha por la libertad, ya sean periodistas, artistas o lo que sea.

Conmemoro a todos estos camaradas con gran respeto y gratitud. La contribución que hicieron a la lucha por la libertad es inmensa. Llevaron a cabo su lucha de sacrificio en las condiciones más difíciles, superando todo tipo de dificultades, y se esforzaron por llevar esta lucha al éxito hasta su último aliento. En este sentido, los valores creados por ellos y ellas dentro de nuestra lucha por la libertad son de gran importancia. La guerrilla y esta lucha por la libertad, creada por la lucha librada y desarrollada por las ideas de Rêber Apo, son de gran valor. Se trata de patriotismo, libertad, democracia y servicio a la humanidad. Sí, luchaban por la libertad del pueblo kurdo, pero también contribuían a toda la humanidad con sus pensamientos y luchas. Su lucha fue universal. En este sentido, una vez más conmemoro a estos amigos y amigas con gran gratitud y respeto.

Los ataques de ocupación por parte del Estado fascista turco en el Kurdistán continúan, al igual que la resistencia de los luchadores por la libertad contra él. En el norte del Kurdistán, el fascismo del AKP-MHP había afirmado que no quedaría ni un solo guerrillero en el aniversario de la fundación de la República Turca. Sin embargo, durante el último año, en el 101º aniversario de la fundación de la República de Turquía, en todas partes, desde Botan hasta Serhat, desde Dersim (tr. Tunceli) hasta Garzan, se produjeron acciones de la guerrilla. A pesar de todos los colaboradores, la resistencia histórica de Zap no pudo romperse. ¿Cuál es la situación actual de la resistencia guerrillera contra el ejército fascista turco?

Se ha librado una gran lucha desde el ataque a Gare el 9 de febrero de 2021. Es una lucha verdaderamente histórica que pasará a la historia de la guerra. El ejército fascista turco ya había sufrido una derrota en Gare en su primer ataque. Dado que el gobierno actual ha construido su existencia y su vida sobre la enemistad kurda y la destrucción de los kurdos, persigue persistentemente la política de atacar las Zonas de Defensa de Medya y atacar a las guerrillas en el norte del Kurdistán. Contra esto, la guerrilla resiste en su conjunto. Está librando una gran resistencia.



Ésta es la lucha kurda por la existencia o la extinción. Rêber Apo solía decir que esta lucha por la existencia podría durar 50 años, tal vez incluso 100 años si fuera necesario, porque el enemigo está decidido a destruir al pueblo kurdo. Quiere llevar a cabo un genocidio. Ningún kurdo debería equivocarse en este punto. La política del Estado turco es el genocidio. Un kurdo que no es consciente de esto, que no piensa en ello, que no lo comprende, es un kurdo en una peligrosa negligencia. Este Estado quiere genocidio a los kurdos. Ésta es la política de Estado después del Tratado de Lausana. El propio Tratado de Lausana es también un tratado genocida. Las potencias internacionales, especialmente Gran Bretaña y Francia, permitieron y aprobaron la política de genocidio de los kurdos a cambio de que Mosul y Kirkuk quedaran en manos de Irak. Esta política todavía continúa hoy. Y el Estado turco, con el apoyo que recibe de esta política y basándose en ella, continúa persistentemente su genocidio de los kurdos.

Este genocidio de una nación formada por decenas de millones de personas es, por supuesto, multifacético. Hay genocidio cultural, ecocidio, sociocidio, asesinatos mediante ataques físicos, opresión, encarcelamiento y tortura, y todos ellos tienen como objetivo realizar este genocidio. Conscientes de esta siniestra e inhumana realidad, la guerrilla resiste. Cuando esta sea la conciencia, por supuesto la guerra continuará con sacrificio hasta el final. Es impensable que los kurdos abandonen esta guerra. Es impensable que la guerrilla abandone esta lucha. Todo el mundo debería ser consciente de esto. Nuestra lucha por la libertad tiene profundidad histórica, social y cultural. Está profundamente arraigada en la conciencia del pueblo y crece en la comprensión de la nación democrática. También existen resistencias históricas previas en la sociedad kurda, pero esta lucha de 50 años ha adquirido una profundidad histórica, social, cultural, democrática y nacional que le permite continuar. Es impensable impedir esta lucha atacando a la guerrilla. Esta lucha continuará hasta que se derrote la política de genocidio. Ésta es la decisión y la voluntad del pueblo kurdo. No hay vuelta atrás ante esto. Cincuenta años de lucha han creado una nueva idea, lucha y comprensión de la libertad y la realidad de una sociedad indisolublemente ligada en su lucha por la libertad.

El enemigo habla de cerrojo, de encerrar las zonas de la guerrilla, etc. Estos son palabras vacías. Es al KDP [Partido Demócrata del Kurdistán] al que han encerrado. El KDP se encuentra actualmente en su período más débil y sobrevive únicamente por la fuerza, dependiendo totalmente de la República Turca y de algunas potencias extranjeras, porque la legitimidad del KDP entre los kurdos ha desaparecido. Puede propagar lo que quiera, pero no tiene legitimidad. Sin nuestros 50 años de lucha, los logros en el sur del Kurdistán no habrían surgido. Sí, la gente del sur del Kurdistán luchó; fueron torturados y perseguidos. Pero si no hubiéramos librado y desarrollado esta lucha, estos resultados no habrían surgido.

El Estado turco no logró resultados a pesar de todos los ataques. Utilizando todo tipo de medios y todo tipo de guerra sucia, no logró resultados. La guerra continúa en las Zonas de Defensa de Medya. Continúa en Zap, continúa en Metina, continúa en Avashin, continúa en Gare y continúa en el norte del Kurdistán. Nuestra lucha por la libertad tiene un amplio campo de acción. Y convertiremos todas las Zonas de Defensa de Medya e incluso todo el sur del Kurdistán en una zona de resistencia contra el Estado turco. En este sentido, pueden propagar lo que quieran, pero al final sigue siendo lo que realmente es: palabras vacías. Si fuera por Suleyman Soylu, su ocupación se habría completado hace tres o cuatro años. Pero como puede verse, este no fue el caso. Nuestra lucha guerrillera seguirá descifrando su propaganda como lo que es: palabras vacías.

Después de los acuerdos firmados entre Ankara, Bagdad y Hewler (Erbil) y su colaboración más profunda, los ataques del Estado fascista turco contra civiles aumentaron. ¿Qué puede compartir sobre la etapa actual del acuerdo que no trae más que daño a los kurdos y a los pueblos iraquíes?



Este acuerdo es un error garrafal para Irak. Con la presión del KDP y de la República Turca, Irak realmente ha llegado a un acuerdo garrafal. Irak ciertamente tiene problemas a nivel económico y social, pero se equivoca si cree que puede lograr soluciones mediante acuerdos con el gobierno turco, si cree que se librará de sus problemas aceptando liquidar al PKK. Supongo que eso es lo que espera, pero se equivoca. Esto es un error garrafal. Por el contrario, este acuerdo aumentará los problemas políticos de Irak en el futuro. Llevaban años trabajando para expulsar a Turquía de Bashiqa. Ahora lo han hecho oficial. Con ese acuerdo, Turquía realmente ha allanado el camino para alcanzar sus sueños de Mosul y Kirkuk; se ha hecho oficial. Irak ofreció al Estado turco esta oportunidad, esta posibilidad, este terreno. Pueden etiquetar su acuerdo como quieran; al fin y al cabo, se trata de un primer paso hacia la formalización de la ocupación de tierras iraquíes a través de Turquía. El gobierno turco lo expresa claramente. Dicen que Mosul y Kirkuk ahora son suyos. ¿Cómo intenta el gobierno iraquí impedirlo? ¿Lo impedirá la UE? Realmente deben estar en un estado de ignorancia.

El resultado de este acuerdo es, por supuesto, una masacre. Los civiles han sido asesinados y están atacando Makhmur nuevamente. Ya están atacando a Shengal en cada oportunidad y están atacando abiertamente a Rojava basándose en este acuerdo. Como pretexto dicen que están atacando a la guerrilla, atacando al PKK. Pero están matando gente en todas partes. Están matando a civiles, masacrándolos. ¿Tiene el Estado turco derecho a hacerlo? Si ese es el caso, entonces uno debería esperar que el Estado turco también ataque a los representantes de los medios y periodistas en Europa. Dondequiera que haya un kurdo luchando por la libertad, lo atacarán. Quienes iniciaron la lucha por la libertad contra la opresión del Estado turco fueron el PKK, Rêber Apo. ¿Cómo se puede permitir que el Estado turco ataque la búsqueda de la libertad? ¿Cómo se puede justificar esto? ¿Cómo puede el gobierno iraquí justificar esto? Una vez más, condenamos esta política en los términos más enérgicos posibles. Si nos fijamos en la realidad, también podemos ver claramente que este acuerdo no se acepta en Irak. Es un acuerdo muy perjudicial. Como si hubiera estallado una guerra y el gobierno hubiera firmado su carta de capitulación. Eso es lo que parece cuando se mira más de cerca el acuerdo. Un acuerdo que sigue a un declive. A partir de ahora, el Estado turco confiará en este acuerdo y justificará con él cada paso vergonzoso que dé en el sur del Kurdistán y en Irak. ¿Quién se opone? Son los guerrilleros y las guerrilleras los que resisten; son ellos quienes harán que esta política del Estado turco fracase.

Noticias relacionadas: