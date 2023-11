Periodista Akdeniz: “La situación de los trabajadores migrantes en Turquía es catastrófica”

El cadáver calcinado de Vezir Mohammed Nourtani, refugiado afgano y padre de tres hijos, fue descubierto el 11 de noviembre en un bosque cercano a Zonguldak, en el norte de Turquía. Resultó que trabajaba en la mina ilegal del político del MHP Hakan Körnöş. Se desmayó en el trabajo. Le propinaron una paliza, lo arrojaron al bosque y allí lo quemaron. Al parecer, todavía estaba vivo cuando lo quemaron, lo que sugiere que probablemente se hizo para evitar que la mina ilegal saliera a la luz. Körnöş fue detenido junto con otros cómplices. Se les acusa de golpear a Nourtani hasta matarlo y luego quemarlo.

Casos similares salen a la luz cada vez con más frecuencia. Un caso muy conocido, por ejemplo, fue el del trabajador sirio Mustafa al-Recep, cuyo cuerpo fue envuelto en una manta y arrojado a un campo de naranjos cerca de Adana en 2019. El trabajador había muerto en un accidente laboral, u homicidio industrial para definir mejor estos accidentes. Sin embargo, estos casos tan conocidos son solo la punta del iceberg y muestran cómo los terratenientes y empresarios de Turquía explotan al máximo la mano de obra de los migrantes para luego "tirarlos a la basura".

Desde ANF hemos hablado con Ercüment Akdeniz, periodista y experto en las condiciones laborales de los migrantes, sobre estos trabajadores en Turquía.

El número de accidentes laborales mortales ha aumentado considerablemente. Los trabajadores migrantes se ven especialmente afectados. ¿A qué se debe?

Tras la introducción del sistema de licencias en Zonguldak, es decir, tras la privatización de las empresas anteriormente estatales, disminuyó la proporción de trabajadores sindicados. Esto creó allí una estructura mafiosa. Ciertos grupos de capital, en particular los asociados al MHP u otros grupos similares, crecieron rápidamente como setas. Las minas ilegales pueden describirse así: se excavan minas o canteras incluso en zonas residenciales ilegales. Se excavan montículos. Durante mi visita a Zonguldak, vi de hecho numerosas minas ilegales, cuyas entradas están situadas, por ejemplo, a los lados de las carreteras y bajo los puentes.

Por otra parte, la estructura social de Zonguldak también desempeña un papel en este contexto. La tradición del trabajo minero, transmitida de padres a hijos, ha desaparecido.

¿Por qué?

Tras el homicidio laboral de Soma, allí sólo se paga el salario mínimo. Por lo tanto, se ha vuelto difícil encontrar trabajadores cualificados que quieran entrar en estas minas ilegales debido a la falta de protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que trabajan allí no tienen más remedio que arriesgar sus vidas, y en la mayoría de los casos se trata de trabajadores migrantes.

En Zonguldak no suelen trabajar sirios, sino afganos. Por supuesto, hay una historia detrás. Los que vienen de distintas regiones de Afganistán saben de antemano dónde van a trabajar. También lo vimos cuando un barco de migrantes naufragó en el lago Van. Estaba claro dónde trabajarían estas personas, en qué taller, en qué provincia, incluso dónde dormirían.

Si un trabajador pierde la vida, las sanciones pueden ser muy duras, sobre todo si es ciudadano de la República de Turquía y la fábrica no tiene licencia o la mina es ilegal. Sin embargo, si se trata de un migrante, existe también una regulación pero no tan estricta. Aun así, existe algún tipo de regulación, por lo que la gente ha empezado a dar preferencia a la contratación de migrantes ilegales. En las minas ilegales de Zonguldak y en todos los demás sectores en general, existe un régimen laboral brutal. Los familiares de los accidentados, si están aquí, normalmente no pueden quejarse, de lo contrario serán deportados. Están indefensos, no tienen derechos, corren peligro y son amenazados constantemente porque el mecanismo de corrupción se extiende desde las fuerzas de seguridad en la frontera hasta los contrabandistas y los jefes de las empresas.

¿Así que el caso de los Zonguldak no es un caso aislado?

Exactamente. Por ejemplo, no sabemos cuántos trabajadores migrantes mueren en las obras y son enterrados allí sin que nadie se entere, o cuántos mueren mientras trabajan en el campo y son simplemente arrojados a un rincón. Estos crímenes demuestran la necesidad de volver a investigar los cementerios anónimos, las muertes, las autopsias y los informes policiales. Aquí hay una responsabilidad política. No está claro si se presentará una moción para investigar en el Parlamento o si los partidos se reunirán, pero hay una gran responsabilidad. Es necesario abordarlo, ya que estos hechos han aumentado notablemente y ya no se pueden ocultar. Aquí hay un fuerte racismo, lo que significa que se coloca a unas personas por encima de otras debido a sus orígenes. Cualquiera que venga de fuera es tratado como una especie de subhumano, independientemente de su país de origen. Hay ciudadanos y autóctonos, y luego están los que cruzan la frontera ilegalmente y son tratados como si valieran menos. Por un lado, no quieren que crucen la frontera, e incluso se está construyendo un muro para impedir aparentemente que los migrantes lo hagan, aunque en realidad se trata de un sistema de filtro.

¿Qué quiere decir con "sistema de filtro"?

En realidad, este sistema consiste en hacer pasar por la frontera a todos los trabajadores que se quiera. Esta ilegalidad, marginación o exclusión racista hace que los migrantes que han superado todas estas barreras se vean obligados a aceptarlo todo como subproletarios. Y me refiero a aceptarlo todo, incluso la muerte. Antes se trataba sobre todo así a los trabajadores kurdos, pero hoy se trata así a los migrantes extranjeros. Se está abriendo una brecha entre los trabajadores locales y los trabajadores migrantes, y como estos últimos están expuestos a una exclusión extrema, harán cualquier cosa por tener un empleo, porque lo necesitan. Este es el nuevo régimen migratorio del capitalismo. No sólo existe en Turquía, sino en muchas partes del mundo, pero en Turquía se manifiesta de forma muy llamativa.

Oficialmente, 32.000 personas han muerto en homicidios laborales desde que el AKP llegó al poder. De ellas, 900 son refugiados o migrantes. Es una cifra muy elevada. Por supuesto, la cuestión principal es cuántas muertes más han quedado sin registrar. En cuanto a los trabajadores migrantes o locales que trabajan en estas minas ilegales, nos entristece decir que no suele haber noticias de que mueran "normalmente". Pero si se miden estos sucesos con el nivel de violencia, entonces se puede ver que aquí hay un problema muy grave. Porque hay trabajadores que mueren debido a enfermedades profesionales y al descuido de las precauciones más sencillas que se pueden tomar.

Hay que añadir que hay minas ilegales no sólo en Zonguldak, sino también en Kınık e Izmir. Los niños pequeños viven en condiciones terribles y los trabajadores locales y migrantes mueren codo con codo. La salida está en su organización conjunta y su lucha conjunta. También en este caso, desgraciadamente, tenemos que dar un muy mal informe a los sindicatos. Sólo se preocupan de cotizar o de impulsar el nacionalismo. Eso le viene muy bien a la patronal. Creo que lo hacen en complicidad con ellos.

Este horrible e inseguro traslado de mano de obra migrante está provocando cada vez más muertes. Es el resultado de una estrategia global de gestión de la migración en la que participa Turquía. ¿Qué están haciendo las organizaciones de trabajadores, los sindicatos y las fuerzas democráticas contra esta estrategia? Esta es la pregunta que todo el mundo debería hacerse.