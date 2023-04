Mártires internacionalistas de la Revolución de Rojava – VII: el británico Kemal

Fue martirizado mientras luchaba por el derecho de toda persona a vivir en libertad y seguridad en su propio país bajo un gobierno libre, abrazar su propia cultura, idioma y religión, leer y hablar libremente, hacer música, disfrutar de las artes, apreciar la historia, o jugar al fútbol sin temor a una represión brutal.

Konstandinos Erik Scurfield nació en 1989 en North Yorkshire, Reino Unido. Era el hijo mayor de Vasiliki y Chris y tenía dos hermanos. Creció en la ciudad de Royston cerca de Barnsley y tuvo una fuerte conciencia social desde muy joven. Sus amigos y familiares lo llamaban cariñosamente Kosta. Él desarrolló una voluntad independiente y fuerte desde una edad temprana. Su madre, Vasiliki, relató: “Cuando Kosta se proponía hacer algo, no se daba por vencido hasta que lo conseguía; era tan terco, especialmente a medida que envejecía”. Aunque no era muy talentoso académicamente, era un estudiante brillante y terminó la escuela con facilidad. Tenía una mente creativa para el dibujo y una pasión por las artes escénicas. Tras terminar la escuela, asistió a un curso universitario de Artes Escénicas en Nottingham y más tarde pasó un verano aprendiendo acrobacias en un circo e incluso tuvo un pequeño papel en la popular serie de televisión británica Hollyoaks.

Siempre quiso ayudar a los demás

Siempre estaba buscando formas de marcar una diferencia en el mundo, para ayudar a aquellos que eran menos afortunados que él. A los 14 años viajó con un grupo a Malealea, Sudáfrica, para participar en un trabajo ambiental. Ayudó a plantar árboles y limpiar los tanques de agua locales allí. Él y sus colegas recaudaron más de 40.000 libras esterlinas para su campaña.

Después de graduarse de la universidad, decidió hacer un largo viaje a Europa y fue a Grecia, donde fue elegible para el servicio militar ya que era de ascendencia griega. Se embarcó en un viaje épico con solo un par de ropa, una pequeña cantidad de dinero, un par de zapatos y un saco de dormir. Su madre creía que él veía el viaje como una oportunidad para reconsiderar sus prioridades. Quería trabajar con organizaciones especializadas en remoción de minas, pero descubrió que muchas de estas organizaciones buscaban voluntarios con experiencia militar. Después de dar su último dinero a un mendigo en Italia y celebrar su 21 cumpleaños en los Alpes, se fue a Grecia, donde pasó 6 meses en el ejército.

No acepta la tolerancia hacia el ISIS

Después de regresar al Reino Unido, se unió al 45 Commando Royal Marines y se desempeñó como ayudante. Aunque su familia dudaba que este encantador, sensible y creativo joven se encontrara en la estricta vida disciplinaria de los militares, Kosta tuvo éxito en su nuevo trabajo. A pesar de ser feliz y exitoso en su nueva vida, gradualmente se sintió decepcionado por la inacción del gobierno británico contra el surgimiento del ISIS y sus actividades terroristas en Siria e Irak. Después de preguntarle a su comandante si el ejército británico se uniría a la lucha contra el ISIS, respondió "No".

Su madre, Vasiliki, describió sus sentimientos en ese entonces: “Estaba muy enojado porque no estábamos haciendo nada mientras mataban a personas inocentes. No pudo entenderlo cuando su comandante le respondió que no. Cuando era joven, no dejaba de decir: 'Salvemos a los kurdos de Saddam Hussein' o 'Salvemos a todas las mujeres de Afganistán de los talibanes'. Estaba realmente decepcionado cuando le dijeron: 'Oh, no, no vamos a ir a Siria'. Era un niño que no esperaba que los demás hicieran las cosas por él: “Si no consigues lo que quieres, mueve el culo y haz algo al respecto”.

"Los kurdos son asesinados y nadie hace nada"

Koska le dijo a su madre: “Mamá, quiero ir a Siria y ayudar. Los kurdos están siendo asesinados y nuestro gobierno no hace nada”. Kosta volvió a preguntar a sus comandantes sobre el inicio del apoyo aéreo de las fuerzas de la coalición cuando el ISIS llevó a cabo una masacre contra los yazidíes en Shengal. Pasó a la acción tras recibir otro 'No'. Fue arrestado por el ejército británico en su primer intento de viajar a Siria. Le dijo a las autoridades británicas que se iba a Siria de una forma u otra y que sería mejor que lo despidieran. Cuando las autoridades británicas finalmente accedieron, renunció al servicio militar en septiembre de 2014. Se puso en contacto con las YPG a las pocas semanas y partió hacia Oriente Medio.

Se fue a Shengal

Tras llegar a Irak, se unió a sus camaradas kurdos e internacionalistas y se dirigió directamente al frente de batalla en Shengal (Sinjar), donde presenció feroces enfrentamientos contra el ISIS. Cambió su nombre a Kemal. Con su experiencia militar y habilidades como ayudante, fue un miembro destacado de las tropas de la Nación Democrática. El camarada Kemal estaba profundamente comprometido con la causa de la revolución y la lucha contra el ISIS. Ahora tenía la oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo y arriesgó su vida para proteger al pueblo yazidi en Shengal contra la masacre y el genocidio de la organización terrorista.

En su última publicación de Facebook antes de irse a Irak, citó a la antifascista alemana Sophie Scholl, quien fue ejecutada por los nazis por su resistencia contra la guerra: “¿Cómo podemos esperar que prevalezca la rectitud cuando casi nadie está dispuesto a entregarse individualmente a una causa justa?. Un día tan hermoso y soleado, y me tengo que ir, pero ¿qué importa mi muerte, si a través de nosotros, miles de personas se despiertan y se mueven a la acción?"

Compañeros luchadores en Shengal

Sus compañeros del frente de Shengal lo recuerdan así: “Estuvimos bajo fuego constante durante un mes. Estábamos durmiendo dentro de edificios bombardeados, a 50 metros de la línea del ISIS, en medio del sonido de los disparos. Avanzábamos dentro de túneles y nos escondíamos cada vez que caía un proyectil de mortero. Los ataques de la organización terrorista se llevaron a cabo generalmente por la noche. Nos superaban en número, pero logramos repelerlos. Sabíamos que los derrotaríamos si insistían más, así que decidimos no permitir que nadie fuera hecho prisionero. Pase lo que pase, moriríamos luchando juntos. Protegimos nuestra línea durante los enfrentamientos. Kosta construyó un pequeño gimnasio para mantenernos en forma y cocinaba para nosotros. Fui rescatado por el camarada Kemal durante un enfrentamiento. Una bala me alcanzó cuando estábamos bajo fuego. Mientras luchaba por mantenerme consciente, Kosta y un compañero luchador estadounidense llamado Cudi detuvieron el sangrado. Me llevaron 300 metros en camilla bajo fuego constante. No estaría aquí sin ellos”.

Transición a Rojava

Después de la victoria contra el ISIS en el frente de Shengal, el camarada Kemal fue a Rojava y participó en las operaciones militares allí. Como hábil luchador, ayudante y líder natural, fue indispensable para su unidad militar, salvando a muchos más compañeros de lucha. Durante la campaña para liberar Til Hemis, al este de Qamishlo y Heseke, el camarada Kemal estaba en un convoy de vehículos que transportaban combatientes heridos y refugiados en el pueblo de Xizela. El convoy fue atacado intensamente por el ISIS. Konstandinos, también conocido como el británico Kemal, fue martirizado el 2 de marzo de 2015, luego de una larga escaramuza con la organización terrorista. Manteniendo su promesa, sacrificó su vida por sus camaradas, la gente de Rojava y la causa de la lucha en la que creía.

Video grabado a dos días de ser martirizado

En un video filmado dos días antes de ser martirizado, indicó que se sentía más feliz que nunca en Kurdistán mientras él y sus camaradas atravesaban edificios bombardeados. Estaba contento con su vida como soldado y sintió que luchar era su vocación. Estaba enojado con el gobierno británico y otros gobiernos de la OTAN por causar la guerra y obligar al público a enfrentar las consecuencias. Expresó su enojo diciendo que “hay 500 soldados británicos luchando por el ISIS y nuestro gobierno está feliz de que no estemos haciendo nada”.

Un héroe de la humanidad

El cuerpo del mártir Kemal fue entregado a su familia después de una ceremonia en la frontera entre Siria e Irak, a la que asistieron cientos de personas. Fue enterrado en Inglaterra, donde nació. El mártir Kemal se convirtió no solo en un héroe kurdo, sino también en uno de la humanidad y pasó a la historia.

La familia del mártir Kemal continúa promoviendo la causa de su hijo, la causa del pueblo kurdo y su revolución democrática y apoya a las familias de otros mártires británicos de la revolución de Rojava. Los padres del mártir Kemal, Vasiliki y Chris, declararon: “Su fuego pudo haber ardido por un corto tiempo, pero brilló con amor, coraje, fe y honor. Estamos orgullosos de él."

Una academia militar de las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG) lleva el nombre del mártir Kemal para rendir homenaje a su gran contribución y sacrificios durante la lucha.